回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は10月22日より、「かっぱの王道まぐろ祭り」をかっぱ寿司全店にて開催する。

本フェアでは、店内で切り付けた「上赤身～ミナミマグロ～」をはじめ、ミナミマグロの上赤身・中とろ・大とろを堪能できる商品が登場。また、部位ごとの味わいを一皿で楽しめる食べ比べや、素材にひと手間を加えた漬けや炙り、さらに、上赤身とキハダ鮪を盛り合わせた鉄火小丼や、まぐろ天うどんなど、多彩な部位と仕立てで、まぐろのおいしさを存分に楽しむことができる企画となっている。

開催期間は10月22日～11月11日。全国のかっぱ寿司全店(一部改装中・休業中店舗は除く)にて、店内飲食限定で販売される。

ラインアップはこちら。

上赤身 ～ミナミマグロ～

店内で一枚一枚丁寧に切り付けた、ミナミマグロの上赤身。濃厚な旨みと、しっとりとした口当たりを堪能できる。121円。

上赤身 漬け ～ミナミマグロ～ 柚子のせ

ミナミマグロの上赤身を特製だれに漬け込み、爽やかな香りの柚子を添えた一貫。176円。

かっぱ寿司「上赤身 漬け ～ミナミマグロ～ 柚子のせ」(176円)

大とろ お値段そのまま!とろぶつのせ

脂のり豊かなミナミマグロの大とろと、とろぶつ。2つの食感と濃厚な味わいを堪能できる一貫。297円～。

上赤身 漬け～ミナミマグロ～ 炙り

炙りならではの香りと、上赤身の味わいを堪能できる一貫。176円。

贅沢 ミナミマグロ 3種食べ比べ

大とろ・中とろ・上赤身を、一皿で楽しめる贅沢な食べ比べ。594円。

かっぱ寿司「贅沢 ミナミマグロ 3種食べ比べ 」(594円)

まぐろぶつ山かけ 大葉包み

まぐろぶつにとろろを合わせ、大葉で包んで爽やかに仕上げた一品。176円。

かっぱ寿司「まぐろぶつ山かけ 大葉包み 」(176円)

まぐろ2種食べ比べ 鉄火小丼

ミナミマグロの上赤身とキハダマグロを盛り合わせた鉄火小丼。594円。

まぐろ2種食べ比べ 鉄火小丼セット

2種のまぐろを味わえる鉄火丼に、味噌汁と茶碗蒸しを組み合わせた満足感のあるセット。味噌汁は、地域により赤だしとなる。1,089円。

まぐろ節香る まぐろ天うどん

まぐろの天ぷらをのせ、まぐろ節の香り豊かな出汁で仕上げた一杯。352円。

かっぱ寿司「まぐろ節香る まぐろ天うどん 」(352円)

※掲載写真はイメージ。

※店内飲食限定。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※一部店舗では、取り扱い商品や価格が異なる。