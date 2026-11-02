SBI証券と日本航空（JAL）、JALペイメント・ポートは、11月2日から2027年3月31日まで、「JALの資産運用」の新規口座開設やこどもNISA口座の開設などを対象としたキャンペーンを実施する。条件達成で最大4,000マイルを獲得できるほか、抽選で最大40組80名を「JAL工場見学～SKY MUSEUM～」に招待する。

「JALの資産運用」は、JAL専用サイトを通じてSBI証券の証券総合口座を開設した利用者向けのサービス。2024年5月に開始し、投資信託の保有残高に応じてマイルがたまる「投信マイレージ」や「JAL NEOBANK」との連携などを提供している。

口座開設や投信購入で最大4,000マイル

今回のキャンペーンでは、「JALの資産運用」の口座を新規開設し、JALアカウントとの連携を完了すると100マイルをプレゼント。さらに、期間中に投資信託を1回以上購入し、JALカードまたはJAL Payで合計4万円以上決済すると2,400マイルが付与される。

これらの条件に加え、2027年1月に始まる「こどもNISA」の口座を開設すると、1,500マイルを追加で獲得できる。こどもNISA口座の開設数や子どもの人数にかかわらず、付与されるのは一律1,500マイルとなる。

また、対象条件を満たした人の中から、抽選で最大40組80名を「JAL工場見学～SKY MUSEUM～」に招待。JALカード保有者には、抽選で5名に10,000 JAL Payポイントが当たる特典も用意している。

なお、すでにSBI証券の口座を保有している場合は、こどもNISA口座開設に関する特典のみが対象となる。

こどもNISAの事前受付も開始

SBI証券は10月1日から、こどもNISA口座開設の事前受付を開始している。あわせて、こどもNISA専用で信託報酬0.00％の投資信託「SBI・ゼロ・オールカントリー・インデックス・ファンド（愛称：ゼロカン）」の取り扱いも発表した。

このほか、金融教育サイト「金トレ部 こどもプログラム」や親子向けイベント、資産管理アプリ「SBI証券Plus」の親子口座切替機能など、子どもの金融教育や資産形成を支援する取り組みを進めている。

キャンペーン期間は2026年11月2日～2027年3月31日。対象はJALペイメント・ポート仲介による「JALの資産運用」の利用者で、他の金融商品仲介業者を経由して開設した口座は対象外となる。

詳細はキャンペーン公式サイトで確認できる。