SBI証券は10月15日、SBIグループの証券各社が提供する証券総合口座数が、国内初となる1,700万口座を達成したと発表した。口座数にはSBI証券のほか、SBIネオトレード証券、FOLIOの口座も含まれる。

SBIグループの証券総合口座数は、2023年に累計1,000万口座を突破。約2年半後の2025年11月に1,500万口座に到達した。その後、1,600万口座まで約5カ月、1,700万口座まで約5カ月半と、直近では約5カ月ごとに100万口座規模の増加が続いている。

手数料無料化や「こどもNISA」対応などを推進

SBI証券は2023年9月から「ゼロ革命」として、オンラインでの国内株式売買手数料の無料化を開始。2024年以降は、NISAにおける米国個別株式や海外ETFの売買手数料無料化、米ドル／円のリアルタイム為替取引にかかる為替手数料無料化などを進めてきた。

また、次世代の資産形成を支援する取り組みとして、子ども向け金融教育サイト「金トレ部 こどもプログラム」の公開や、親子向けイベント「夏休み自由研究フェス2026」の開催、資産管理アプリ「SBI証券Plus」への親子口座切替機能の追加などを実施している。

2027年1月に開始予定の「こどもNISA」についても、10月1日から口座開設の事前受付を開始した。 さらに、「ゼロ革命」第4弾として、信託報酬が年率0.055％（税込）の「SBI・オールカントリー・インデックス・ファンド」と、こどもNISA専用で信託報酬0.00％の「SBI・ゼロ・オールカントリー・インデックス・ファンド（愛称：ゼロカン）」の取り扱いを予定している。

SBI証券は今後も、手数料の低減や商品・サービスの拡充を通じて、幅広い世代の資産形成を支援していくとしている。

なお、「国内初」は2026年10月15日時点の日本証券業協会会員257社を対象としたSBI証券調べ。