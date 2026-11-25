物価高がつづく昨今、冬のボーナスを「貯金に回して備えるべきか」「投資で増やすべきか」と迷う方も多いのではないでしょうか。ボーナスを貯金や投資、使うお金にどう分けるかは、「貯金に何割」といった目安の割合に当てはめて考えるとわかりやすいものです。

一方で、今の家計に必要な貯金額から逆算してみると、自分に合った分け方がより見えやすくなります。この記事では、貯金に回す金額の決め方と、投資に回せる金額の見極め方を紹介します。

みんなはボーナスからどのくらい貯金している?

ボーナスを受け取ったとき、そのうちどのくらいを貯金に回せばいいのかは、多くの人が気になる点ではないでしょうか。自分の分け方を考える前に、まずは調査データをもとに、ほかの人がボーナスをどのくらい貯金に回しているかを確認してみましょう。

ボーナスの半分以上を貯金する人は約4割

転職サービス「doda」が20〜59歳の正社員1万5,000人を対象に行った調査(2026年8月実施)によると、直近1年間に支給されたボーナスの半分以上を貯金・預金に充てた人は40.6％でした。前回調査の42.7％からは、2.1ポイント減少しています。

反対に増えているのが、貯金に回す割合が少ない人です。「貯金・預金はしていない」が16.5％、「1％〜10％未満」が11.3％、「10％〜25％未満」が14.4％と、貯金を25％未満に抑えた人の割合は、いずれも前回より増えました。全体として、ボーナスを貯金に回す割合は低くなる傾向にあるといえます。

ただし、回答として最も多かったのは「90％以上」の17.5％です。ボーナスのほとんどを貯金に回す人も、依然として一定数いることがわかります。

貯金に回す割合は人によって大きく異なる

この調査では、「25％〜50％未満」が17.2％、「50％〜75％未満」が15.4％など、どの割合にも一定の回答が集まっています。突出して多い層がなく、ほぼ全額を貯金する人からまったく貯金しない人まで、幅広く分かれているのが特徴です。

このように、ボーナスから貯金に回す割合は人によって大きく異なります。それは収入や家族構成、住宅ローンの有無、すでにある貯蓄額などによって、貯金に回せる金額が変わるためです。普段の給与から十分に貯金できている人もいれば、ボーナスが貯金を増やせる貴重な機会になっている人もいるでしょう。

また、前回より貯金の割合を低く抑えた人が増えている背景には、物価高で日々の支出が増えていることもあると考えられます。

ほかの人の割合は、あくまで目安として参考にする程度にとどめましょう。自分のボーナスの分け方は、自分の家計に照らして考えることが大切です。

物価高で「貯金」の意味はどう変わったか

物価の上昇は、日々の支出だけでなく、貯金のあり方にも影響を与えています。ここでは、物価高によって貯金に起きているふたつの変化を見ていきましょう。

預金金利は上がっても、物価上昇には追いついていない

ここ数年で、預金を取り巻く環境は大きく変わりました。日本銀行は2026年9月に政策金利を1.25%程度へ引き上げ、これを受けてメガバンク3行も、11月2日から普通預金金利を年0.5%(税引前)に改定しています。「預けても利息はほとんどつかない」と言われていた頃と比べると、大きな変化です。

一方で、物価も上がりつづけています。総務省が発表した2026年9月の全国消費者物価指数(総合)は、前年同月比2.1％の上昇でした。

仮に100万円を普通預金に1年間預けた場合、税引前の利息は5,000円です。しかし、同じ1年間に物価が2.1％上がると、今100万円で買えるものを1年後に買うには約102万1,000円が必要になります。通帳の数字は増えていても、そのお金で買えるものは実質的に減ってしまうのです。

物価高で「備えておくべき貯金額」が増えている

とはいえ、貯金の役割がなくなるわけではありません。預金は元本が減らず、必要なときにすぐ引き出せるのが強みです。病気やけが、失業などで収入が途絶えたときの備えや、数年以内に使う予定のあるお金は、値動きのある投資ではなく貯金で用意しておくのが基本です。

ただし、物価高の時代に見落としがちなのが、備えとして必要な貯金額自体が増えている点です。急な出費や収入減に備える「生活防衛資金」は、生活費の数カ月分が目安とされます。しかし、その生活費を数年前の感覚のまま見積もっていると、いざというときに足りなくなるおそれがあります。2020年と比べると、物価は1割以上も上がっています。

たとえば、以前は月25万円で暮らせていた家庭でも、今は同じ暮らしに月28万円前後かかっているかもしれません。生活費の6カ月分を備えるなら、必要な金額は150万円から約170万円へと増える計算です。

つまり物価高の今は、「貯金だけではお金の価値が目減りする」ことと、「備えとして必要な貯金額が増えている」ことのふたつが同時に起きています。ボーナスの分け方を考える前に、まずは今の生活費をもとに、自分に必要な貯金額を確認しておきましょう。

「貯金に必要な額」から逆算して分け方を決める

ここからは、ボーナスの手取り額を、家計に必要な金額から順番に割り振っていく方法を紹介します。まず「支払いに充てるお金」、次に「貯めるお金」を決め、残った分を「楽しむお金」と「投資に回すお金」に分けます。

まずは「支払いに充てるお金」と「貯めるお金」の金額を出す

クレジットカードのボーナス払いなど、ボーナスで支払うことが決まっている支出があれば、最初にその金額を確保します。また、カードローンやリボ払いは金利が高いので、残高がある場合は優先的に返済しましょう。帰省など年末年始の出費や家電の買い替えなど、ボーナスから支払う予定の出費があれば、その分もあわせて確保しておきます。

次に、「貯めるお金」の金額を決めます。貯めるお金は、大きく分けて「生活防衛資金の不足分」と「数年以内に使う予定のあるお金」のふたつです。

まずは生活防衛資金です。急な出費や収入の減少などに備えるお金で、家族構成や働き方などによっても変わりますが、一般的に生活費の3〜6カ月分が目安とされています。今の生活費をもとに必要な金額を計算し、手元の預金と比べて、足りない分を確認しましょう。たとえば、生活費が月30万円で6カ月分を備えるなら、必要な金額は180万円です。手元の預金が120万円なら、不足額は60万円になります。

不足額が大きくても、1回のボーナスで貯めようとする必要はありません。60万円足りないなら、今回の冬と次の夏で30万円ずつ、というように数回に分けて考えると無理がありません。

もうひとつの「数年以内に使う予定のあるお金」は、子どもの入学資金や車の買い替え、結婚式の費用など、おおむね3年以内に使い道と時期が見えているお金です。こうしたお金は、値動きのある投資には回さず、貯金で用意しておくのが基本です。投資に回すと、使いたい時期にちょうど値下がりしていて、予定していた金額をそろえられないこともあるためです。

時期と金額がある程度わかっている場合は、使う時期までに支給されるボーナスの回数で割ると、1回あたりに貯める金額がわかります。

残りを「楽しむお金」と「投資に回すお金」に分ける

支払いに充てるお金と貯めるお金を差し引いた残りは、旅行や趣味など楽しむためのお金と、投資に回すお金に振り分けましょう。

楽しむお金は、頑張った自分へのご褒美や家族と過ごす時間に使える、ボーナスならではのお金です。具体的な予定や欲しいものに合わせて金額を決めておけば、使いすぎを防ぎつつ満足感も得られるでしょう。

一方で、物価が上がりつづける今は、投資に回すお金もできるだけ確保しておきたいところです。先ほども触れたように、当面使う予定のないお金を預金に置いたままにすると、その価値は少しずつ目減りしていきます。支払いと貯金の分を差し引いた残りをすべて楽しむお金に使うのではなく、一部でも投資に回しておくと、物価の上昇に備えることにつながります。

ここまでの順番で分ければ、投資に回すのは、生活防衛資金や数年以内に使うお金のために貯める分を先に差し引いた残りのお金です。そのため、投資したお金が値下がりしても生活に影響しにくく、落ち着いて長く運用を続けやすいでしょう。

なお、生活防衛資金の不足額が大きい人は、貯める分が多くなるため、投資に回せる金額がほとんど残らないかもしれません。その場合は貯金を優先し、備えが整ってから投資を始めても遅くはありません。

反対に、生活防衛資金も数年以内に使うお金も、すでに十分に準備できている人は、残りの多くを投資に回すことも選択肢になります。 同じ金額のボーナスでも、家計の状況によって投資に回せる金額は大きく変わるのです。

NISAを利用するなら、冬のボーナスは投資枠の使い方にも注意

投資に回すお金は、運用益が非課税になるNISAで運用する方法もあります。ただ、冬のボーナスは年末に支給されるため、NISAを利用する場合は「今年の枠」と「来年の枠」のどちらで購入するかも考えておく必要があります。

NISAの非課税投資枠は1年ごとに設定され、使わなかった分は翌年に繰り越せません。今年の枠に余裕があれば、冬のボーナスで年内に購入するのもひとつの方法です。

ただし、NISAの枠は、注文が成立した日ではなく、代金の支払いと商品の受け取りが行われる「受渡日」の年で数えます。年内に注文しても、受渡日が翌年になれば、来年の枠を使ったことになります。

特に投資信託は、注文から受渡日までの日数が商品によって異なり、12月中旬〜下旬が年内購入の締め切りになることもあります。今年の枠で購入したい場合は、利用している金融機関の年末のスケジュールを早めに確認しておきましょう。

今年の枠を使い切っている人や、年末に慌てて購入したくない人は、1月以降に来年の枠で投資する方法もあります。その際も、一度にまとめて購入するのではなく、時期をずらしながらコツコツ購入していけば、値動きのリスクを分散することができます。

今の家計から、ボーナスの分け方を考えよう

物価高が長引くなか、冬のボーナスは「何割を貯金するか」だけでなく、「今の家計にいくら貯金が必要か」から考えてみるのもひとつの方法です。支払いに充てるお金と貯金に回すお金を先に決め、残りを楽しむお金と投資に回すお金に分けましょう。物価の上昇に備えて投資にも少しずつお金を回しながら、自分の家計に合ったボーナスの分け方を見つけてください。