マイナビは2026年11月26日、「2026年冬ボーナスに関する調査」を発表した。同調査は、2026年11月2日～11月6日、従業員数3人以上の企業に所属する全国の20～50代の正社員21,193人を対象に、インターネットで実施したもの。

2026年冬ボーナスに関する調査

2026年冬ボーナスの予想額は平均49.1万円、理想額とは25.8万円の差

20～50代の正社員に2026年冬の賞与予想額を聞いたところ、平均49.1万円となった。前年の冬の賞与額は平均47.8万円で、同程度の水準となる見込みだ。

一方、「自分の仕事に見合うと思う理想額」は平均74.9万円で、予想額との差は25.8万円となった。年代別にみると、前年の賞与額・2026年の予想額ともに年代が上がるにつれて高くなる傾向がみられたものの、予想額と理想額のギャップはすべての年代で発生。特に20代は29.4万円と、予想額と理想額の差が最も大きかった。

2026年冬の賞与予想額

賞与額への不満で転職を検討した人は41.5%、約6割が実際に転職

「賞与額に納得いかない」ことがきっかけで転職を検討した経験があるかを聞いたところ、全体の41.5%が「ある」と回答した。年代別では20代が44.9%で最も高く、若い年代ほど高い傾向がみられた。また、賞与額への不満をきっかけに転職を検討した経験がある人のうち、実際に転職したことがある人は60.3%だった。年代別では20代が71.2%で最も高く、次いで30代が65.1%となり、こちらも若い年代ほど高かった。

実際に転職に至った際の「納得がいかない賞与額」は平均30.2万円。年代別では30代が平均32.0万円で最も高かった。

賞与額が予想より高く転職を思いとどまった人は18.8%

「賞与額が予想より高かった」ために転職を思いとどまった経験があるかを聞いたところ、18.8%が「ある」と回答した。

年代別では20代が27.4%で最も高く、若い年代ほど高い傾向がみられた。転職を思いとどまった際の賞与額は平均65.4万円。年代別にみると、30代・40代・50代はいずれも平均70万円を超えた一方、20代は平均47.4万円だった。

前年の冬ボーナスに納得感があった人は53.5%、20代の半数以上は「すべて月給でもらいたい」

前年の冬の賞与額について、「納得感があった」と回答した人は53.5%だった。

納得感がある人は、納得感がない人と比べて「会社の業績を踏まえると、賞与額は妥当だと思う」と回答した割合が50ポイント以上高かった。また、「評価は公平に行われていると思う」「上司は自分の努力や工夫を認識していると思う」についても、納得感がある人のほうが高い傾向がみられた。

さらに、年収が同程度の場合、「すべて月給でもらいたい」か「月給とは別に賞与もあったほうがいい」かを聞いたところ、「月給とは別に賞与もあったほうがいい」が57.2%、「すべて月給でもらいたい」が42.9%となった。

年代別では、20代は「すべて月給でもらいたい」が51.5%と半数を超えた。一方、40代・50代はいずれも39.2%にとどまり、賞与に対する価値観には世代差がみられた。

前年の冬の賞与額の納得感