声優の東山奈央は、11月1日、自身の公式YouTubeチャンネル「東山奈央(@toyamanao)」にて、現在放送中のTVアニメ『名探偵プリキュア!』の前期エンディング「なぜ?謎?!ANSWER」の踊ってみた動画を公開した。なお11月1日は、同作で東山が声を担当するキュアアルカナ/森亜るるかの誕生日。動画でもキュアアルカナの衣装でダンスを披露した。

放送お休みの日にうれしいサプライズ

毎週日曜日に放送中の『名探偵プリキュア!』だが、11月1日は全日本大学駅伝の放送で放送が休止に。普段ならば『プリキュア』の放送が終了する9:00に東山は動画を公開した。

森亜るるかは、プリキュアであるにも関わらず、なぜか「怪盗団ファントム」のキュアアルカナ・シャドウとして活動するミステリアスな少女。のちにくれあと一緒にいたいという真実の答えに気付き、キュアット探偵事務所の名探偵プリキュアとして仲間となる。マイペースで口数が少なく型にはまらない性格だが、実は熱い想いを内に秘めている。

「なぜ?謎?!ANSWER」は、『名探偵プリキュア!』の前期エンディング主題歌。キュアアンサー、キュアミスティック、そしてキュアアルカナ・シャドウの3人がかわいらしくダンスする映像だが、今回東山は「キュアアルカナ」の白い衣装でダンス。ファンからは「まさかのるるかの誕生日に中の人本人からのサプライズ動画！！！」「本編にはない、シャドウじゃなくてアルカナで踊ってくれるのマジ良い！！」「中の人まで可愛いのズルい…。アニメだから成立しそうなキレキレダンスをリアルで熟してしまう奈央ちゃん最高」と、コメントが盛り上がっている。

また、東山の公式Xでは「森亜るるか キュアアルカナ🤍 キュアアルカナ・シャドウ🖤 お誕生日おめでとう!!!」とお祝いの言葉をポスト。「たくさんの幸せをいつもありがとう。出会えたことが本当に嬉しいです。これからもずっと、よろしくね」というコメントと共に、キュアアルカナとキュアアルカナ・シャドウのぬいぐるみ、そしてるるかの好物であるチョコミントアイスを並べて撮った写真をアップした。

森亜るるか🍦 キュアアルカナ🤍 キュアアルカナ・シャドウ🖤 お誕生日おめでとう！！！ たくさんの幸せをいつもありがとう。 出会えたことが本当に嬉しいです。 これからもずっと、よろしくね☺️ るるかの一番好きなチョコミントアイス🫶🎁（東山奈央） #たんプリ #precure #プリキュア https://t.co/431gmVE7c4 — 東山奈央 オフィシャル (@naobou_official) November 1, 2026