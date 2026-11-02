リリー・フランキー、斎藤工、伊藤沙莉らが出演するフジテレビのFODオリジナルドラマ『ペンション・恋は桃色 season4』が、10日から地上波放送される(毎週火曜25:15～ ※関東ローカル)。

今度の舞台は海辺のペンション 長谷川京子、柏木悠らが参加

『ペンション・恋は桃色』は、いつもテキトーな父・シロウ(リリー・フランキー)と、その娘・ハル(伊藤沙莉)、住み込みアルバイトのヨシオ(斎藤工)が営む、ちょっと古いペンション「恋は桃色」を舞台にしたハートフルコメディ。2020年にseason1が放送され、独特な空気感と温かな人間ドラマで人気を集め、今回でseason4を迎えた。

FODで独占配信中のseason4は、配信開始以来、多くの反響が寄せられたことを受けて地上波放送が決定。リリー、斎藤、伊藤というおなじみの3人に加え、長谷川京子や超特急の柏木悠ら新たなキャストも参加し、笑いあり涙ありの物語が描かれる。

今作では、ペンション「恋は桃色」がリフォーム工事のため休業することになり、シロウとハルは海が見えるペンション「UNITY UNITY」で働き始める。オーナーの息子・ヤマト(柏木)に注意されてばかりのシロウだが、ハルはシーグラスを片手にどこか楽しそうな様子。初めて海を訪れ、社会に出た2人は、新しい環境でさまざまな経験を重ねていく。

一方、実家に帰省していたヨシオは、元恋人のカコ(長谷川)と偶然再会。思わず見栄を張り、父親の会社を継ぐと嘘をついてしまう。その後、ヨシオも「UNITY UNITY」に合流するが、シロウたちには元のペンションに戻れなくなるほどの問題が次々と降りかかる。

山口智子、鈴木慶一らも出演 細野晴臣が主題歌

今作には、山口智子、鈴木慶一、高木完、大水洋介(ラバーガール)、JOY、吉田大八、辻凪子らも出演し、細野晴臣も回想シーンに登場。監督・脚本は、シリーズを手がけてきた清水康彦氏が担当する。

主題歌には細野の「恋は桃色(New ver.)」、挿入歌にはグソクムズの「はしりだす」を起用。変わりゆく環境の中でも変わらない人と人とのつながりや、何気ない日常の愛おしさを描いていく。

全5話で、初回は10日25時15分から放送。FODでは全話独占配信中だ。

【編集部MEMO】

『ペンション・恋は桃色』

2020年1月にフジテレビで放送を開始したハートフルコメディドラマ。リリー・フランキー演じるシロウ、伊藤沙莉演じる娘のハル、斎藤工演じる住み込みアルバイトのヨシオが営むペンション「恋は桃色」を舞台に、個性豊かな人々との交流を描く。2024年にseason2、2025年にseason3、2026年にseason4を展開。最新作は全5話で、FODにて独占配信中。監督・脚本は清水康彦氏。

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