「1人でやりたいって挑戦したんですけど、気付いたのは、1人じゃ何もできないってこと」――山下智久が、24日に放送される日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』(毎週火曜24:24～)に出演。独立後初めて開催した全国アリーナツアーで感じた不安や、周囲のスタッフ、ファンへの感謝を明かす。

山下智久

独立後の6年間は「舗装されていない道を運転するような感覚」

芸能生活30周年を迎えた山下。2011年にソロ活動をスタートさせ、2020年には長年所属した事務所を離れて独立した。

それからの6年間について、山下は「舗装されていない道を運転するような感覚だった」と回想。「進みにくい道もありますし。事務所がやってくれていたことの大きさにも気付けたことで、感謝の気持ちが大きくなったっていうのもありました。実家を出ると実家のありがたみが分かる、そういう感覚に近かったかもしれない」と率直な思いを明かす。

山下の独立は、後輩たちにとっても大きなニュースだった。MCの菊池風磨(timelesz)は「僕、覚えてます、強烈に。山下くんが最後に…」と、事務所を退所する山下から告げられた忘れられない言葉を披露。もう1人のMC・畑芽育が「カッコいい!」と感嘆すると、山下は「そんなこと言ってました?」と照れ笑いを浮かべる。

初の全国アリーナツアーで実感「1人じゃ何もできない」

独立後、山下がより力を注ぐようになったのがアーティスト活動だ。その背景には、11歳で芸能界に入った頃への思いがあるという。

「音楽は原点といいますか。何もない中、先輩のコンサートのバックにつきながら学んでいったことが原点であるし、自分が育った場所でもう一度チャレンジしたいなって。改めて音楽っていうものを愛して、楽しんでいきたいなと。いろんなところで経験をしたからこそチャレンジできることがあるんじゃないかなって」

また、俳優業との違いについては「俳優は役に染まることを意識してやってますけど、音楽は役がない『山下智久』としての名刺。自分の色をどんどん出していきたい」と語る。

そんな山下にとって、大きな転機となったのが、2023年に開催した独立後初の全国アリーナツアー。自らもライブの演出や構成に携わった初めてのツアーだったが、そこで痛感したことがあった。

「1人でやりたいって挑戦したんですけど、気付いたのは、1人じゃ何もできないってこと」

番組では、グループ時代には分からなかった裏方の仕事や、初めて感じた不安、支えてくれるスタッフやファンへの感謝など、ツアー当時のVTRを振り返りながら、独立後の本音を明かす。

亀梨和也とのエピソードも 菊池風磨への逆質問で大盛り上がり

現在、山下は独立後2度目となる全国ツアーの真っただ中。11月から始まった3年ぶりの全国ツアーでも「原点回帰」を一つのテーマに掲げており、番組ではツアータイトルに込めた思いや、3年前から進化した演出方法などを紹介する。

また、盟友・亀梨和也とのエピソードも。以前、亀梨が番組に出演した際に約束していた、山下と2人で菊池をプロデュースする計画「菊池。をプロデュース」の話題になると、菊池が思わずソワソワする場面も。さらに山下が菊池に「timeleszをこれからどう引っ張っていくの?」と逆質問し、トークが盛り上がる。

スタジオライブでは、25日に発売される約3年ぶりのニューアルバム『DREAMING』から、男女の恋愛模様を描いた新曲「One More Dance」を、山下自身の演出による特別なステージで披露。

さらに、ソロデビュー曲「抱いてセニョリータ」も歌唱する。山下は「まさか20年後もこうして歌わせていただけるとは思ってなかった。思い出がたくさん詰まっている」と、楽曲への思いを明かす。

【編集部MEMO】

山下智久

俳優・歌手。11歳で芸能界入りし、2026年に芸能生活30周年を迎える。2006年に「抱いてセニョリータ」でソロCDデビュー。2011年にソロ活動を本格化し、2020年に独立。俳優として国内外の映像作品に出演する一方、アーティスト活動にも力を注ぎ、2026年11月25日に約3年ぶりのアルバム『DREAMING』を発売。現在、全国ツアーを開催している。

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