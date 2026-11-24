「自分で始めたいことがある」――きょう24日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00～)では、山梨県甲府市の人気居酒屋「大衆居食 信貴」に密着。寝坊しがちな店主を支えてきた凄腕アルバイトが卒業し、スナックを開業。店主は一人営業となり、それぞれが新たな道を歩み始めていた。

スナックを開業した嬌子さん

寝坊しがちな店主を支えた凄腕アルバイトが卒業

2023年2月から番組が取材を続けている「大衆居食 信貴」。ボリューム満点のメニューや日替わりランチが評判で、もやし1kg以上を使った「漢のもやし炒め」(770円)や、ご飯と卵とネギだけのシンプルなチャーハンに卵黄をのせた「玉玉半チャーハン」(880円)などが人気を集めている。

日替わりランチはコーヒーとデザート付き。「豚なんこつ丼」(800円)には、揚げたじゃがいも、とろとろに煮込んだ豚なんこつ、揚げギョーザがのる。さらに、肉団子10個と薄焼き玉子に手作りの甘酢だれをかけた「肉団子とラーメンセット」(800円)や、「鶏のあんかけ丼とギョーザ」(800円)など、採算が心配になるほどのメニューが並ぶ。

特に驚きなのが、ご飯の量。小サイズの普通盛りで約3.5合、中サイズではその倍にもなるという。常連客からは「何食べても美味しいよね」と絶賛されている。

そんな同店の店主・小池さんは、腕前は確かなものの朝が苦手で、ランチの仕込みに寝坊してしまうこともしばしば。これまでは凄腕アルバイトの嬌子さんが店主をフォローしてきたが、今年4月末で店を卒業。現在、小池さんは一人で営業しているという。

独立したアルバイト、スナックで小鉢5品を提供

「自分で始めたいことがある」と店を卒業した嬌子さんは、スナックを開業していた。通常、スナックの軽食といえば乾き物が中心だが、嬌子さんの店では、5種類の小鉢がお通しとして基本料金に含まれる。

しかも、その内容は本格的。血抜きから手がけるローストビーフや、愛媛県産の真鯛を大葉や塩昆布、ごまであえた「鯛のあえ物」、自家製和風だしの餡をかけた「鶏のハンバーグ」など、手間のかかった料理を提供している。

セット料金は女性3,000円、男性4,500円。小鉢を数多く用意する理由について、嬌子さんは「1、2品だと〆でラーメン食べちゃう。ぶくぶく太っちゃう」と、客の健康を気遣う思いを明かす。

しかし、食材へのこだわりが強すぎるあまり、材料費だけでも大変なことになっているという。

その頃、「信貴」の小池さんにも新たな展開が。中学生の職業体験を引き受けることになったのだ。

やって来た中学生は、なんと店主と同じ「朝が起きられない」という悩みの持ち主。「まずは楽しもう」と緊張する中学生を励ましながら、職業体験を進めていく。

凄腕アルバイトが巣立った後、一人で店を切り盛りする小池さんと、新たな店を開いた嬌子さん。それぞれの挑戦に密着する。

今回のスタジオゲストには、長谷川忍(シソンヌ)、高橋ユウ、小島健(Aぇ! group)が出演する。

【編集部MEMO】

11月17日の放送に登場したオモウマい店

■店名：ギョウザとカレーのてっちゃん

■住所：北海道札幌市東区本町二条5-7-13

■「ギョウザ定食」990円

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