「夫がキレイになっていく一方で私はどんどんみすぼらしくなっていく」――元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈が、きょう24日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00～)に出演。夫でレインボーの池田直人が美容に毎月約30万円をかける一方、自分の美容代は出してくれないことへの不満を爆発させる。

佐藤佳奈、夫・池田直人の美容代に不満

今回のテーマは「ベテラン妻 VS 新婚ホヤホヤ妻」。結婚1年目の松井珠理奈や佐藤ら新婚妻たちと、結婚27年目の大神いずみらベテラン妻たちが、結婚生活をめぐってトークを繰り広げる。

最初のテーマ「お宅はどうしてる？と聞きたい結婚生活の悩み」では、妻たちが夫への不満を次々と告白する。

今年8月に池田との結婚を発表した佐藤は、夫が美容に毎月30万円ほどかけている一方で、自分の美容代は出してくれないことに憤慨。「夫がキレイになっていく一方で私はどんどんみすぼらしくなっていく」と、納得がいかない様子を見せる。

さらに、夫のすべてを把握しようとする北野日奈子の嫉妬深さが話題になると、自身も嫉妬深いと認めながら、逆に「知りたくない」と話す佐藤。あるとき池田に「拷問を受けてるみたいで嫌」と訴え、あることをやめてもらったというエピソードも披露する。

一方、松井も夫・辻本達規(BOYS AND MEN／でらっくす・ボーイズ)が100万円もする自転車を買おうとしていたことへの不満を爆発させ、貯金額を見せてもらった際の本音を明かす。

ほかにも、太田光代が夫・太田光(爆笑問題)とのラブラブな映像をAIで制作していると告白。スタジオで公開される衝撃映像に、明石家さんまらが騒然となる。

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【編集部MEMO】

佐藤佳奈

1996年11月22日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学法学部卒業後、2019年に読売テレビ入社。『朝生ワイド す・またん!』『情報ライブ ミヤネ屋』などに出演し、親しみやすいキャラクターで人気を集める。2026年7月末に同局を退社し、8月からツインプラネットに所属してフリーアナウンサーとして活動。同月、お笑いコンビ・レインボーの池田直人との結婚を発表した。

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