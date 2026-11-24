フジテレビ系音楽特番『2026FNS歌謡祭』(第1夜：12月2日18:30～23:18、第2夜：12月9日18:30～21:54)の第5弾出演アーティストが24日、発表された。ASKA、ORANGE RANGE、映画『高校生家族』スペシャルライブ、菊池風磨×マッサマン×マツダマン×マッサマンのママ、Ryosuke Yamada ＆ JEONGHANの5組が出演する。

菊池風磨、罰ゲームで「マッサマンの歌」披露

第2夜には、フジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』から、菊池風磨、マッサマン(向井康二)、マツダマン(松田元太)、マッサマンのママ(小池栄子)が登場する。

今年8月に放送された同番組では、マッサマン、マツダマン、マッサマンのママによる「マッサマンSPチーム」と、菊池らによる「timeleszチーム」が、言いにくいフレーズを噛んだら全員が爆発するドッキリゲーム「ボムマジ爆発」で対決。

「マッサマンファミリー」が負けた場合はtimeleszのコンサートに出演、「timeleszチーム」が負けた場合は『FNS歌謡祭』で菊池がマッサマンのテーマソングを歌うという条件だったが、勝負の結果は「timeleszチーム」の敗北。菊池が『FNS歌謡祭』のステージで「マッサマンの歌」を披露することになった。

当日は、ヒーロースーツに身を包んだマッサマンファミリーが菊池の後ろで応援。菊池の歌唱と、かわいらしい応援団の共演に注目だ。

香取慎吾ら“高校生家族BAND”、映画オリジナル曲を披露

2027年1月8日公開の香取慎吾主演映画『高校生家族』からは、香取、仲里依紗、齋藤潤、永尾柚乃らによる“高校生家族BAND”が第2夜に登場する。

同作は、家族全員が同じ高校、同じクラスに通うことになった家谷家4人と1匹の予測不能な学園生活を描く青春エンターテインメント。

先日、家族そろってバンドに挑戦する模様が発表されると、SNSでは「めっちゃ素敵!」「すっごくいい。歌番組出ちゃう?」などの声が上がっていた。

今回は、映画の中の文化祭ステージを飛び出し、『FNS歌謡祭』で一夜限りのスペシャルライブを開催。映画のために制作されたオリジナル楽曲「KIZUNA」を披露する。

香取、仲、齋藤、永尾らが届ける、大所帯での“青春スペシャルステージ”となる。

山田涼介×SEVENTEEN・JEONGHAN、コラボ曲を先行披露

第2夜には、Ryosuke Yamada ＆ JEONGHANも出演する。

ソロアーティストとして初のドームツアーを成功させ、今年9月には自身初のアジアツアーを開催したRyosuke Yamada。ソロ活動での目標の一つだった海外アーティストとのコラボレーションが、SEVENTEENのJEONGHANとの共演で実現した。

2人は、11月24日午前0時に発表されたばかりのコラボレーション楽曲「Afterglow」を、『FNS歌謡祭』でいち早く披露する。

ASKA、ORANGE RANGEは第1夜に出演

第1夜には、ASKAとORANGE RANGEが登場する。

ASKAは、1991年に発売されたCHAGE＆ASKAの14作目のオリジナルアルバム『TREE』に収録されている「BIG TREE」を、音楽番組で久しぶりに披露する。

一方、ORANGE RANGEは、幅広い世代に愛されている代表曲「花」を、GENERATIONSの片寄涼太、数原龍友とのコラボレーションで届ける。