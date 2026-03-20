日本テレビ系情報番組『ZIP!』(毎週月～金曜5:50～ )が、30日の放送からリニューアル。新ロゴ、新出演者、新コーナー、新セットを導入し、「見たいが見つかる、楽しい朝」をコンセプトに番組を刷新する。

総合司会は引き続き、水卜麻美アナウンサーが担当。曜日パーソナリティーには、新たに瀬戸朝香(月)、岡部大(ハナコ/火)、戸塚純貴(水 ※4～6月期間限定)が加わり、山下健二郎(三代目 J SOUL BROTHERS)は木曜へ移動、阿部亮平(Snow Man)は引き続き金曜を担当する。

今回のリニューアルでは、番組の顔となるロゴも一新。手書き風のタッチを採用し、「ZIP!」の“Z”をキャラクター化するなど、これまでの水色とピンクに加え黄色を取り入れた。従来の情報提供に加え、視聴者の朝の時間を“コーディネートする番組”としての役割をより強化していくという。

水卜アナは、「これまで見てくださった皆さまに感謝しながら、昨日より今日、今日より明日と、より良い『ZIP!』を目指していきたい」とコメント。

また、新たに加わるパーソナリティー陣もそれぞれ「笑顔を届けたい」「元気で背中を押したい」「楽しい一日を届けたい」と意気込みを語っており、番組全体で“朝の活力”を生み出す姿勢を打ち出している。

コメント全文は、以下の通り。

総合司会：水卜麻美アナ

これまで1日でも1秒でも『ZIP!』をみてくださった皆さま、本当にありがとうございます。見たことない！という皆さま、これから、朝の時間に少しでも『ZIP!』を思い出していただけたらうれしいです…！ここまでつないできたものも大切にしながら、昨日より今日、今日より明日と、より良い『ZIP!』を目指して、番組一同、努力してまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします！

月曜パーソナリティー：瀬戸朝香

お話をいただいた時は、率直に「私でいいんですか？」と思ったのですが、とてもうれしかったです。芸能生活34年たつのですが、こうした朝の情報番組にレギュラーでお世話になるというのは初めてのことなので、未知すぎて不安な気持ちもあるのですが、私なりに、私の言葉で、私の空気感で、見てくださるみなさまを笑顔にできたらいいなと思っています。

春からどうぞよろしくお願いいたします！緊張で本当にドキドキしているのですが、『ZIP!』の一員として笑顔をお届けできるよう、笑顔いっぱい、精いっぱい頑張ります！

火曜パーソナリティー：岡部大

お話をいただいた時は、「僕がこれ(ZIP!ポーズ)をやっていいの！？」と、めちゃくちゃびっくりしましたが、うれしかったです。

朝の情報番組は、多くのみなさんがお仕事前や通学前に見て、いろいろな情報や最近のトレンドなどを仕入れ、その日通学先や通勤先で「今日のあれ見た？」と話題になるような番組だと思っています。なので、そういった情報をしっかりお届けしながら、「今日も1日頑張ろう」と背中を押せるよう、僕自身も元気いっぱいで頑張っていきたいと思っています。

元気が取りえなので、明るく元気に、精いっぱい頑張っていきます！みなさんの火曜日のおなじみの顔になれたらいいなと思っています！これから毎週火曜日の朝をよろしくお願いいたします！

水曜パーソナリティー(4～6月)：戸塚純貴

僕の人生に、『ZIP!』のパーソナリティーに声をかけていただくことがあるんだなと、びっくりしました。 生放送ということで、慣れていないことはたくさんあると思いますし、瞬発力が大事になってくるのかなとドキドキしていますが、しっかり適切な言葉を自分で選んでお話しできるようにしたいと思っています。普段、台本の中で(役を)演じるのとは全く違う世界があると思うので、楽しみながらできたらいいなと思っています。

週の真ん中、水曜日。みなさんにとって、楽しい一日になりますように。4月から、素敵な朝をお届けします。フレッシュな気持ちを忘れず、楽しみながら、ひとつひとつ大切に。これからどうぞよろしくお願いいたします。

木曜パーソナリティー：山下健二郎

新しい曜日パーソナリティーの方々が入ってこられて、新しい『ZIP!』が生まれると思います。リニューアルをきっかけに今まで以上に(曜日の)横のつながりをたくさん見つけ、曜日全体で『ZIP!』を作り上げたいと思っております。パーソナリティーの皆さん同士でのロケや企画などを通してフットワーク軽く全国各地に『ZIP!』を届けに行きたいと思っています！

改めまして、曜日を移動し、木曜パーソナリティーとなり、新しい朝をお届けできることが僕自身楽しみです！月曜日から金曜日まで見て楽しめるのが『ZIP!』の魅力でございますので、木曜日らしいカラーと良さを出して、皆様にとってよりよい1日になるようにお届けします！ リニューアルした『ZIP!』も楽しみにしていてください！

金曜パーソナリティー：阿部亮平

『ZIP!』は、世の中のみなさんが気になっているニュースを報じるだけではなく、みなさんの朝をコーディネートするような番組だと思っています。そのために、いろんなスタッフさんや僕たち出演者がいろいろ工夫しているところも感じられて、その一員でいることをすごく嬉しく思っています。

金曜日の朝、週末の朝ということで、すでにハッピーな方も多いかと思いますが、その幸せな朝を確たるものにするために、僕が金曜日の朝を盛り上げてまいりたいと思います！