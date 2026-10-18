星野リゾートが展開する「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)は12月1日～25日まで、「ファームクリスマス」を開催する。

ファームクリスマスの全景

同施設が位置するエリアは、リゾート開発される以前に約700頭の牛が飼育され、農業が営まれていた。この土地が本来持つ美しい風景を楽しんでもらうため、春から秋にかけてファームをテーマにしたアクティビティを提供している。やがて冬が訪れ、牛たちは放牧地から牛舎へと移動する。そんな季節にもファームの営みを感じ、トマムならではのぬくもりに包まれる滞在を提供するため、2025年より同クリスマスイベントを開催している。

クリスマスツリーの周囲に「3Dモーモーライト」が新登場

3Dモーモーライトとクリスマスツリー

木箱や牛乳瓶が灯る高さ約6mのクリスマスツリーの周囲に、今年は立体的な「3Dモーモーライト」が新登場。夜のツリーの周りに、本物の牛たちが集まってのんびり過ごしているかのような姿で、柔らかな光を放ちながら暖かく照らす。その光景は、まるで冬のファームに迷い込んだかのような、ぬくもりに満ちた幻想的な空間。ホタルストリートを散策しながら、思い出に残る特別なクリスマスのひとときを過ごせる。

ファームの恵みや限定グッズが充実「ファームクリスマスマーケット」

クリスマスマーケットの様子

スキー場の中腹にあるホタルストリートで開催するクリスマスマーケットは、今年出店規模を拡大し、ファーム星野で生産されたトマム牛乳を使用した「モ～っと濃厚ミルクココア」(700円)が新登場。冬に向けて寒さで脂肪分が蓄えられ、一段と濃厚さと甘みが増す牛乳の美味しさを活かした一杯。この温かいココアを片手に、クリスマスに彩られたストリートの散策を楽しめる。

また、マーケット内には限定のクリスマスグッズが並ぶほか、各飲食店舗でも様々なクリスマス限定メニューを提供する。ホタルストリート全体で、温かで華やかな時間を過ごせる。

各店舗で提供するクリスマス限定メニュー

「クリスマスドローンショー」を開催

澄み切った冬の夜空を舞台にした「クリスマスドローンショー」を開催する。「ファーム×クリスマス」をテーマに、ツリーや牛などの幻想的なアニメーションが次々と描き出される。ショーのフィナーレに合わせ、会場にはサンタクロースが登場し、記念撮影を楽しんだりクリスマスのお菓子を手渡したりと、間近で触れ合える特別なひとときを提供する。