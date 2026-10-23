星野リゾートは10月21日、日本テレビが取り組むアスリート派遣事業とコラボレーションし、「雪ッズ」特別プログラムを提供すると発表した。2027年1月9日から「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)で中級編を、1月30日から「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)で初級編を実施する。

本取り組みは、アスリートを様々な形で全国に派遣して、子どもたちへ「スポーツのスキルアップ」や「スポーツを通じた豊かな人間形成」をサポートしている日本テレビの事業と、スポーツ科学に基づくレッスンで上達する楽しさや成功体験を育む星野リゾートのスキーレッスン「雪ッズ」の理念が共鳴し、実現した。

トップアスリートによる2日間の特別プログラム

1日目は、中級編では斜度が緩やかなゲレンデ、初級編では館内のミニゲレンデを使用し、オリンピックにも出場したトップアスリートからコーチングを受けながらスキーの基礎を楽しく学ぶ。1日目の夕食は、トップアスリートとともに現役時代の貴重な映像を見たり、直接話を聞きながら、翌日のレッスンへのモチベーションを高める、特別な時間となる。

2日目は前日に学んだ内容を活かし、中級編では起伏や斜面があるより難易度の高いコースへ、初級編は本格的なゲレンデデビューへとステップアップ。トップアスリートが寄り添い、一緒に1つ上のレベルへ挑戦することで、前日を超える大きな成長を実感できる。単なる技術の上達にとどまらず、子どもの心を動かし、未来の目標へ踏み出す「挑戦心」と「大きな自信」を育む、特別な2日間となる。

トマムでは新井真季子氏、八ヶ岳では星野純子氏が指導

トマム(中級編)では、2026年ミラノ・コルティナオリンピックに出場した新井真季子氏がコーチを務める。

新井真季子氏

「スポーツ科学×遊びながら楽しく確実に上達できる『雪ッズ』のプログラムに賛同し、今回コーチを務めさせていただくことになりました。子供の頃からアルペンスキーに夢中になり、スキークロス転向後はオリンピックも経験しました。これまでの経験を通じ、雪上を自由に駆け抜ける楽しさや魅力を全力でお伝えします! 皆さんとゲレンデでお会いできるのを心から楽しみにしています!」(新井真季子氏)

リゾナーレ八ヶ岳(初級編)では、2014年ソチオリンピック、2022年北京オリンピックに出場した星野純子氏が指導する。

星野純子氏

「この度、リゾナーレ八ヶ岳でスキーデビューを迎えるお子様への特別レッスンを行います。『雪ッズ』のメソッドを取り入れながら、私自身が感じてきたスキーの楽しさや魅力をお伝えします。できなかったことができるようになる喜びや達成感を、一緒に感じてもらえたら嬉しいです。雪上での挑戦が一生の思い出になるよう、楽しくサポートします! 皆さんとお会いできることを楽しみにしています。」(星野純子氏)

開催期間、参加料金は?

雪ッズの様子

トマムでは、プルークボーゲンで連続ターンが可能な中級者向けのプログラムを実施する。開催日は2027年1月9日～10日。料金は19,400円。2日間の特別レッスン、新井氏との夕食、2日間のリフト券が含まれる。同伴する大人は夕食代として1名あたり5,500円。対象年齢は6歳～12歳で、定員は15名。

リゾナーレ八ヶ岳では、スキーデビュー前の初心者を対象としたプログラムを実施する。開催期間は2027年1月30日～31日。料金は、5歳～6歳が13,100円、7歳～12歳が14,340円。2日間の特別レッスンと星野氏との夕食が含まれる。同伴する大人は夕食代として1名あたり6,200円。対象年齢は5歳～12歳で、定員は8名。

いずれも料金は税・サービス料込みで、公式サイトより3日前までの予約が必要となる。