「今年、来年がマジ勝負だと思ってるんで、今以上に気合入れて」――1日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ ～兼近＆真之介のグルメドライブ～』(毎週日曜12:45～ ※関東ローカル)で、M!LKの曽野舜太がグループの躍進を実感する日々と、さらなる飛躍への決意を告白。佐野勇斗が俳優として先に活躍した時期にも嫉妬はなかったと明かし、グループへの思いを語った。

M!LK躍進に「今芸能界を浴びてます」

今回、曽野は浜野謙太とともに、EXIT・兼近大樹と満島真之介がMCを務める同番組にゲスト出演。栃木県小山市を舞台に、グルメや買い物を楽しみながら、これまでの活動やプライベートについて語り合った。

旅の終盤、24歳の曽野に満島が20代前半の活動について尋ねると、「怒涛でしたね」と回想。「『イイじゃん』っていう曲をリリースしていろんな人に知ってもらえて、『好きすぎて滅!』『爆裂愛してる』だったりいろんな曲をリリースしていく中でどんどん知ってもらえるようになって、本当、今芸能界を浴びてます。めちゃくちゃ楽しいです!」と、M!LKの人気拡大を実感している様子を見せた。

もともとテレビを見ることが大好きだったという曽野は「その世界に飛び込めてる事実がめっちゃうれしくて」と率直な思いを吐露。さらに、実家に電話すると、祖母が新聞のテレビ欄で曽野の出演番組にマーカーを引き、放送を見てくれているといい、「ホンマうれしい」と喜びを語った。

そんな中でも現状に満足することなく、M!LKの活動については「今年、来年がマジ勝負だと思ってるんで、今以上に気合入れて」と、さらなる飛躍に向けた決意を明かした。

「M!LKに少しでも還元できたらなって思いで」

M!LKについて、兼近は「実は名曲がめっちゃあるんだよな」と、話題になった楽曲以外にも魅力的な曲が数多くあることを指摘。曽野も、グループ名に込められた「変幻自在」というコンセプトに触れ、「M!LK＝牛乳って、何にでも合わせられるじゃないですか。“かっこいいだけじゃない”みたいな、それが元々のコンセプトであるので、いろんな曲がありますね」と説明した。

さらに兼近は、以前『メシドラ』にM!LKの佐野勇斗が出演した際のことを回想。佐野が俳優として一足先に広く知られるようになった時期について、「あの時も、グループのためにやってるって言ってた」と振り返った。

これに曽野は、最年長の佐野が活躍の場を広げる中、周囲から「嫉妬しないんですか?」と聞かれることもあったと明かしながら、「そんなの全くなくて、はやちゃん(佐野)がM!LKを第一に考えてくれるから、それがすごくうれしくて」と告白。

その上で、「僕らもこうやってバラエティとかに出させていただいて、M!LKに少しでも還元できたらなって思いでみんな一生懸命頑張ってますね」と、グループへの思いを語った。

コロナ禍には5～6畳の部屋で雑魚寝 兼近への相談も

そんな曽野が芸能界入りしたきっかけは、小学生の頃に家族旅行で訪れた大阪・あべのキューズモールだった。DISH//のリリースイベントを後方から見ていたところ、スカウトされたという。その後、M!LKに途中加入したものの、コロナ禍には準備したライブを開催できないなど苦労も経験。活動初期には「5、6畳とかの1部屋で寝るみたいな。1人1畳あるかないかみたいなザコ寝」で過ごしたこともあったと振り返った。

一方、兼近とは5～6年前に共演した冠番組がきっかけで親交を深め、プライベートで食事に行く仲。兼近によると、食事に誘う連絡をすると、曽野からその日の夜に会えるか尋ねられ、30分後には一緒に食事をしていたこともあるという。

その食事の席では真面目な話をすることも多く、曽野はバラエティ番組でどう振る舞えばいいか相談したことを告白。兼近からは「純粋に楽しむ。全力で(その番組で)やることを楽しむのがいいんじゃない?」「変にふざけすぎない・ボケすぎないというか、周りの芸人さんたちもいろいろ助けてくれるから楽しみなさい」とアドバイスをもらったという。

また、初対面の相手との会話が苦手だという視聴者からの相談には、数万人規模のライブでも緊張することを明かし、「直前まで家にいる時と同じ状態にする」ことを心がけていると説明。さらに、「緊張するって、頑張ろうとしている証拠じゃないですか」と、相談者に温かい言葉を送った。

このほか、旅では浜野が星野源とともにSAKEROCKで活動していた時代の思い出を語ったほか、曽野が古着店でコーディネート対決に挑戦したり、ピアノ演奏を披露したりする場面も。初ソロ写真集『曽野まんま』を撮影したイタリアでの思い出も明かした。

最後には曽野が、M!LKのメンバー全員で『メシドラ』に出演したいと提案。5人とMC2人の計7人で車に乗り、旅を楽しむ構想を語って盛り上がった。

今回の放送は、TVer・Huluで配信されている。

【編集部MEMO】

曽野舜太

2002年5月3日生まれ、三重県出身。2018年8月に5人組ダンスボーカルグループ・M!LKに加入。メンバーカラーはハッピーレッド。2021年11月にM!LKとしてメジャーデビュー。音楽活動のほか、俳優としてドラマ『スメルズ ライク グリーン スピリット』『低体温男子になつかれました。』、映画『BATTLE KING!! Map of The Mind』などに出演。2026年12月18日には、イタリアで撮影した初のソロ写真集『曽野まんま』を発売予定。

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