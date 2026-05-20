ダンスボーカルグループのM!LKが、21日・28日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00～)に、メンバーそろって初出演する。事前取材で“普段言えないこと”を聞かれたメンバーたちから、最年長・佐野勇斗への暴露が続々。サプライズ好きのプレゼントセンスをめぐる苦言や、ボケる時のクセを指摘され、“寒すぎて滅!”疑惑まで浮上する。佐野はトークィーンズメンバーから総ツッコミを受け、思わず「汗かいた」と動揺する。

サプライズ好き佐野のプレゼントセンスに苦言

佐野、吉田仁人、塩崎太智、山中柔太朗、曽野舜太のうち唯一、過去に同番組に出演したことのある佐野は、その時の感想を「いや恐ろしかったです」と振り返るが、今回“恐ろしかった”のは、仲間であるはずのメンバーたち。最年長の佐野に対して、“寒すぎて滅!”疑惑が浮上する。

「よい機会だからお互いに普段言えないことを伝えてもらう」という主旨で行われた事前取材では、メンバーからの暴露ネタが次々と飛び出す。

まずは、サプライズ好きの佐野に対して、メンバーから苦言が。過去に佐野からもらったプレゼントについて吉田がセンスに問題ありと指摘する。

一方の佐野は、自分が好きなものやいいと思ったものをメンバーにもあげたいのだと反論。今回トークィーンズメンバーとして初登場するなえなのが、欲しいかどうかを確認してからプレゼントしてはどうかと提案するが、佐野は「それだと面白くない」と反発する。

すると、吉田がまさかの反撃。さらに福田麻貴が鋭いツッコミを入れ、それをきっかけに森香澄、アンミカらもズバズバと本音を語り、佐野を追い詰めていく。窮地に追い込まれた佐野は山中柔太朗を巻き込もうとするが――。

メンバー4人が佐野を告発

面白くあることを追求している佐野に対し、今度は「一番面白くない疑惑」も浮上する。

最年少メンバーの曽野は、佐野がボケる瞬間にはとある特徴があると告発。そのせいで素直に面白いと思えないと指摘を受けた佐野は、映像で確認すると確かにその通りだったと認める。ほかのメンバーは「役者さんだから準備が必要なのかも」と擁護するが、佐野は役者としてもアドリブが得意との定評があるという。

そこで浮上するのが、佐野のアドリブに隠された真実。ドラマで佐野と共演したことのあるファーストサマーウイカが「思わず涙が出る」と語った理由とは

トークィーンズメンバーが総ツッコミ

「面白い人だと思われているからそれに応えなければ」と語る佐野に対して、トークィーンズメンバーも総ツッコミ。指原が一刀両断し、いとうあさこ、若槻千夏らも続き、佐野は思わずタジタジになる。

そんな中、吉田が佐野のとある行動を実演付きで再現。さらに塩崎が、佐野がウケを狙った際にとる行動を暴露する。追い込まれた佐野に、かなでが「自分に似てる」と救いの手を差し伸べるが、そのアドバイスを実践しようとした佐野を、さらなる悲劇が襲う。

佐野が総攻撃を受ける21日の前編に続き、28日の後編では、「女性の気持ちがわからないランキング」や「大人とは思えない恥ずかしい行動をするランキング」を放送予定。メンバー全員“ヤバすぎて滅”な素顔が明らかになる。最年長ながら、メンバーからの暴露を受けて思わず「汗かいた」とこぼす佐野の動揺ぶりにも注目だ。

【編集部MEMO】

M!LKは、2014年11月に結成された5人組ダンスボーカルグループ。メンバーは佐野勇斗、塩﨑太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人で、グループ名には「何色にも染まることの出来る存在に」という意味が込められている。2015年3月に「コーヒーが飲めません」でCDデビューし、2021年11月にシングル「Ribbon」でメジャーデビュー。音楽活動にとどまらず、メンバーそれぞれがドラマ、映画、舞台、モデル、バラエティなど幅広い分野で活躍している。

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