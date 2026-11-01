東映は、2025年12月～2026年8月に実施した仮面ライダーショー『仮面ライダースーパーライブ2026』(塩尻公演)を「東映特撮YouTube Official」チャンネル内にて、11月1日より配信する。本イベントの配信は“初”の試みとなる。

また、12月5日より最新作『仮面ライダースーパーライブ2027』の公演をスタート、現在チケットが販売中だ。

初配信『仮面ライダースーパーライブ2026』

『仮面ライダースーパーライブ』は、全国各地で開催される大迫力の仮面ライダーショー。シリーズ最新作の主人公仮面ライダーが主役を務め、歴代の仮面ライダーたちも多数登場する、ここでしか見られない完全オリジナルストーリーのショーだ。レーザーや照明、音響機器を駆使した、従来のキャラクターショーとは一線を画す、迫力満点のライブエンターテイメント。

今回配信する仮面ライダースーパーライブ2026』(塩尻公演)は、「仮面ライダーゼッツ」をはじめとした仮面ライダー総勢13人が登場。配信では、“第1幕”“第2幕”の2本を11月1日に同時公開。

配信期間

2026年11月1日正午12:00～2027年1月11日23:59までの期間限定

配信サイト

「東映特撮YouTube Official」チャンネル内

登場キャラクター

仮面ライダーゼッツ/仮面ライダーガヴ/仮面ライダーヴァレン/仮面ライダーヴラム/仮面ライダーガッチャード/仮面ライダーレジェンド/仮面ライダーストロンガー/仮面ライダーアマゾン/仮面ライダーX/ライダーマン/仮面ライダーV3/仮面ライダー2号/仮面ライダー1号

『仮面ライダースーパーライブ2027』チケット販売中

さらに配信スタートから約1か月後、最新作となる『仮面ライダースーパーライブ2027』が、12月5日の神奈川県・ハーモニーホール座間公演を皮切りにスタートする。

現在テレビ放送中の最新作『仮面ライダーマイス』を主役にした完全オリジナルストーリーの公演で、グッズ販売や公演終了後に特別企画「スペシャルグータッチ会」の開催も予定している。

日時・開催日程・会場：

2026年12月5日(土) 【神奈川】ハーモニーホール座間(座間市立市民文化会館)

2026年12月19日(土) 【宮城】タイハクホール名取(名取市文化会館)大ホール

2026年12月27日(日) 【静岡】静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

2027年1月9日(土) 【福岡】福岡市民ホール 大ホール

2027年1月16日(土) 【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

2027年1月30日(土) 【青森】リンクステーションホール青森

2027年2月6日(土) 【広島】呉信用金庫ホール

2027年3月13日(土) 【岩手】奥州市文化会館Zホール 大ホール

【三重】伊勢公演(※詳細調整中)

※開催会場情報は随時追加・更新予定

※各会場の開場・開演時間はイベント公式HP等を確認のこと。

チケット情報

全席指定

3歳未満膝上鑑賞の場合無料、但し席が必要な場合は有料

入場料金：3,500円～4,500円(※各会場によって異なる)

登場キャラクター(予定)

仮面ライダーマイス/仮面ライダーゼッツ/仮面ライダーガヴ/仮面ライダーガッチャード/仮面ライダーギーツ/仮面ライダーリバイ/仮面ライダーバイス/仮面ライダーセイバー/仮面ライダーゼロワン

※登場キャラクターは会場・公演ごとに一部変更となる場合がある

スペシャルグータッチ会

参加条件：当日、会場のグッズコーナーにて対象商品を購入した方

対象キャラクター：仮面ライダーマイス ほか歴代ライダーたち(※予定)

※当日の公演観覧券を所持している方のみ参加可能

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映