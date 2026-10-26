元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「遂に松井秀喜監督誕生! 巨人軍はどう変わるのか??」に出演。原辰徳氏から以前聞いていた、松井秀喜氏の巨人監督就任に関する話を明かした。

原辰徳氏

デーブ大久保氏が原辰徳氏から4年前に聞いていた話

松井氏の巨人監督就任について、大久保氏は「ここまでは何年も松井監督いつなるんだっていう状態でしたけどもね」と述べつつ、自身が原辰徳氏のもとで巨人のコーチを務めていた当時のことを回想。のちに監督に就任する阿部慎之助氏へとバトンをつなぐために、原氏が指揮官として試合の中でとっていた行動を振り返った。

その流れで、大久保氏は「今だから言えますけどもね」「原監督から実は、『松井はね、いつかやるんだよ』って」と切り出し、「バッティングゲージ裏でいろいろとお話をしていただきました。その中で、監督は『ゴジはやるんだよって。もう約束してるよ』っていうことはね、もう4年前におっしゃってましたね」と打ち明ける。そして、「ですから松井監督の気持ちも、どこかでっていうタイミングで決まってたはずです」と、自身の見方を語った。

また、原氏が巨人だけでなく球界全体のことを考えていた姿勢を称賛しながら、大久保氏は「監督在任中でありながら、『デーブ、俺はもうユニフォームを脱ぐよ』という話をされて」と、自身の進退に関する話も聞いていたと回顧。「その中で『ゴジがね、約束してくれてるんだ』と。『いつかね、ゴジにバトンタッチできたらいいなと思ってる』っていうことはね、正直聞いてたんですね」と、原氏から聞いていた話を改めて明かしていた。