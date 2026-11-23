元プロ野球選手の和田毅氏が、YouTubeチャンネル『和田毅ラボ』で公開された動画「【セが変わる】石川雅規が断言! 松井巨人・工藤中日でセは面白くなる。僕もいつか指導者をやってみたい。」に出演。工藤公康監督が率いる中日について、自身の見解を語った。

工藤公康監督

和田毅氏が工藤公康監督率いる中日について語る

工藤監督が率いる中日について、和田氏は「隙のない野球を多分工藤さんは目指してくるんじゃないかなと思う」と予想。「工藤さん、準備をすごく大切にされる方なので、ちゃんとこの試合を迎えるにあたってどのような準備をしてきたかっていうのをしっかり見られる方なので」と、その理由を説明した。

続けて、「どういう練習をしてきたかとか、どういうことをしてこの1日を迎えたかっていう、多分それ一つひとつ突き詰めていくと、すごい隙のない選手の集合体になると思うんで。そうなってくるとやっぱり怖いですよね」と、工藤監督のもとでチームが変わる可能性に言及。

さらに、「隙のない選手の集合体がやっぱり強いチームに生まれ変わっていくんじゃないかなと」「1人でも隙があると、そこで綻びが出て、歯車がずれていくので」と語ると、石川雅規氏も「すごく分かる。本当にそうだと思う」と同意した。

また、石川氏は「もちろん監督さんとゲームをするわけではないとはいえですね、やはりチームの色と言いますか、戦い方っていうのは監督さんの考え一つになるので」と前置きし、「僕も日本シリーズで、2015年ですかね? 1勝4敗で負けましたけども、やはり工藤さんの選手の使い方だったりとか、それこそ今につながるその伝統。主力だろうと油断しないっていう隙のない野球っていうのをすごく当時から見ていたので」と振り返る。

その上で、「そういう野球をドラゴンズが今度やってくるとなると、恐ろしいなというか怖い気持ちはありますけども、スワローズも含めてですけど、しっかりと野球をやっていかなきゃなっていう思いは感じます」と、他チームからの目線で工藤監督が指揮する中日への警戒感を示していた。