金曜ロードショーでは、11月20日と27日に『SING／シング』シリーズを2週連続で放送する。

両作は、『ミニオンズ』や『怪盗グルー』シリーズで知られるイルミネーション・エンターテインメントが手がけたアニメーション・ミュージカル。個性豊かな動物たちが悩みや葛藤を抱えながら、歌とともに夢のステージを目指す。

11月20日放送の『SING／シング』では、倒産寸前の劇場を再興しようと、コアラの支配人バスター・ムーンが歌唱コンテストを企画する。25匹の子ブタを育てるロジータ、歌手を目指すゴリラのジョニー、あがり症のゾウのミーナ、自分らしい歌を探すヤマアラシのアッシュらがコンテストに集う。

吹替キャストには、バスター役の内村光良、ロジータ役の坂本真綾、アッシュ役の長澤まさみ、ジョニー役の大橋卓弥（スキマスイッチ）、ミーナ役のMISIAらが名を連ねる。

11月27日放送の『SING／シング：ネクストステージ』では、バスターと仲間たちがエンターテインメントの聖地「レッドショア・シティ」でのショーに挑む。成功の鍵を握るのは、15年間姿を消している伝説のロックスター、クレイ・キャロウェイ。稲葉がクレイ役で吹替に初挑戦したほか、ポーシャ役をアイナ・ジ・エンド、アルフォンゾ役をジェシー（SixTONES）が務める。

『SING／シング』は11月20日21時から23時4分まで放送。『SING／シング：ネクストステージ』は11月27日21時から23時9分まで、本編ノーカットで放送される。

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