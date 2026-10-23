俳優の勝地涼が、16日にYouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画に出演。ザ・ドリフターズの加藤茶から受けた“直接指導”を明かした。

勝地涼

加藤茶との対談で言われた一言に感じた“現役感”「火をつけたみたいな………」

勝地が加藤役を演じたドラマ『志村けんとドリフの大爆笑物語』(フジテレビ系)の話題になると、勝地は役作りについて「もともとあった撮影時期からすごくずれたんです。ずれたことで自分の課題として、1日3回はコント『階段』と『牛乳』を見るって決めていた」と回顧。福田雄一監督の方針もあり、コントに関しては演技というよりも「コピー」を目指したそうで、動きや間を忠実に再現したという。

撮影終了後に、加藤本人と対談する機会があったそうで、加藤からは「よくやっていたよね」「あれだろ? コピーをしたんだろ?」と声をかけられたという。勝地はその言葉から「現役感」を感じたといい、「火をつけたみたいな感じがして、僕的にはすごくうれしかった」と振り返った。

そこから加藤との関係ができたという勝地。加藤がコント番組をやる際に「勝地くんとやりたい」と指名され、2度にわたりコントで共演することになったそう。1度目は台本を完璧に覚えて臨み、加藤から「ありがとうね」と感謝されたというが、2度目の共演を前に、加藤から「ちょっと事務所に来てくれ」「お話があるから」と突然呼び出されたという。

怖さを感じながら何の話か分からないまま事務所を訪れると、加藤は「わざわざ休みの日に来てもらっちゃって」と気遣いながら、台本を開き、「これとかもさ、一応書いてあるだけで、別になんだっていいんだよ。別に台本通りじゃなくてさ……」と話し始めたという。続けて「最近、景気どう?」とその場で突然、エチュードが始まったそう。突然の即興芝居に乗っかり最後まで演じ切った勝地に対し、加藤は「そう! そういうこと」と言ったそうで、前回のコントについて「すごく完璧に覚えてきてくれたのは、あれなんだけど、それだとやっぱりお芝居になっちゃう」「コントはやっぱり余白がないといけないから。だから、もう楽しんで」とアドバイスされたという。俳優として台本を覚えることに慣れていた勝地は、本番までどうすればいいのか戸惑ったそう。それでも加藤の言葉を受けて「その日から台本はもう(読まずに)……本番を迎えて。すごくいい経験をさせてもらいました」としみじみと振り返った。

また、加藤は志村けんさんとのコントについて、「本当に志村と俺はずっとアドリブでやってたから」「形はあるんだけど、それを壊していくのが俺で、壊されたことを喜んでツッコんでくれるのが志村だったんだよ」と話していたという。その言葉を聞いた勝地は、「やっぱり(茶さんは)志村さんとずっとコントしたいんだ……今もしたいんだな」と感じたそうで、「遠慮してほしくない」「俺のことを気持ちよく叩いてくれて、そうやってくれる人と出会いたいんだと、思いましたね」と、加藤の思いを推し量っていた。