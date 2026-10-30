映画『RYUJI 竜二』の公開初日舞台挨拶が30日に都内で行われ、柳楽優弥、川栄李奈、萩原利久、JUNON(BE:FIRST)、三宅健、RYUKI(MAZZEL)、水田伸生監督が登壇した。

JUNON、玉置浩二の「メロディー」カバーを語る

本作では、JUNONが玉置浩二の名曲「メロディー」をカバーしている。同曲について聞かれたJUNONは、「まず、原曲の玉置浩二さんの『メロディー』を超えようなんて一切思ってませんし」と話し、「でも、それなりに自分を選んでいただいたからには、映画に合うようにしっかり全力で歌わせていただいて」と説明。続けて、「自分なりに、映画を観た時に初めて自分の歌唱で感動したので、よかったなと。満足できてるんじゃないかなと思います」と語った。

JUNONの歌唱について、柳楽は「最高だなって思いました」と絶賛。「昔の名曲を改めて、現代を生きるJUNONくんが歌うと、よりグッと心に来る。そして、しかもこの『竜二』の世界観でっていうのが、さらにグッときました」と感想を述べた。

川栄は「姉が観に来てくれたんですけど、『JUNONのメロディーマジ泣いた』って連絡が来ました(笑)」と明かし、「『メロディー』が流れて泣いたらしいです」と紹介した。

また、萩原は「もう最高でした」と話し、自身が玉置の大ファンで、ファンクラブにも入っていることを告白。「まだJUNONが歌うっていうのを聞いてなかった時に、たぶん好きな音楽とか話してる流れでポロッと言っちゃって。なんかそれが、すごいプレッシャーをかけたみたいになっちゃったんですけど(笑)」と振り返り、「でも本当にめちゃくちゃよかったです。かっこよかったし、本当にこの『竜二』にはJUNONの『メロディー』だなと、心の底から試写を観た時に思いました」と称賛した。

これを受け、JUNONは「びっくりしました」と回想。「初めて話す時とか、話題で『どういう音楽聴くの?』みたいなのをいつも言うんですけど、その流れで聞いてて。『ファンクラブ入ってるんだ。すごい熱量なんだね』って話をしてたんですよ」と説明。「そしたら、その後に歌うことになったんで、最初に報告させてもらって」と明かし、萩原とのやり取りを振り返った。

また、三宅は「本当に最高に素敵な声なんで、そのJUNONくんの声で『メロディー』が最後に流れてくるっていうのは、すごく感動的で泣けるなと思いました」とコメント。

RYUKIも「事務所の先輩でもあるので」と前置きし、「JUNONくんの歌声って唯一無二だし、きれいな声なので。この楽曲だったり、このシーンに合った声質なので、さすがJUNONくん」と絶賛していた。