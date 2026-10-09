バンダイは、2027年1月15日に公開される「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」最新作『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』より、「HG 1/144 インフィニットジャスティスガンダム&ブースターユニット（仮）」「HG 1/144 ムラサメ改（初期生産型）」「HG 1/144 グフイグナイテッドカスタム」の商品化を発表した。
なお、「HG 1/144 ムラサメ改（初期生産型）」は公開に先駆け2026年12月に発売予定だ。続報はバンダイホビーサイトにて順次公開予定。
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新たな「インフィニットジャスティスガンダム」が立体化!
「HG 1/144 インフィニットジャスティスガンダム&ブースターユニット（仮）」は、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』に登場する新たな「インフィニットジャスティスガンダム」を立体化。新規造形の大型ブースターユニットやシールドが付属する。
- 発売日:2027年2月発売予定
- 価格:4,070円（税込み）
「HG 1/144 ムラサメ改（初期生産型）」
『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』より「ムラサメ改 (初期生産型)」が立体化。
- 発売日:2026年12月発売予定
- 価格:2,970円（税込み）
「HG 1/144 グフイグナイテッドカスタム」
『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』より「グフイグナイテッドカスタム」が立体化。
- 発売日:2027年4月発売予定
- 価格:3,190円（税込み）
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