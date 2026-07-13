サニーサイドアップが手がけるHappyくじより、ディズニー映画『ズートピア』の公開10周年を記念した「Happyくじ『ズートピア』10thアニバーサリー」が8月1日から発売される。価格は1回850円。取り扱いはセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンを予定している。

今回のくじは、『ズートピア』の公開10周年を祝うアニバーサリー仕様。ジュディ・ホップス、ニック・ワイルドをはじめとする人気キャラクターたちが集結し、フィギュアやぬいぐるみ、ポストカードブック、ポーチ、ラバーチャームなど、全8等級＋Last賞のラインアップで展開される。

A賞には、『ズートピア2』のプロモーション映像で話題になったニックとジュディのセルフィーポーズを再現した「『ズートピア2』セルフィーフィギュア」を用意。世界中で真似する人が続出した印象的なシーンを立体化したアイテムとなっている。

Last賞は、警官姿のニックとジュディをバディで立体化した「ニック&ジュディ メモリアルフィギュア」。台座には名場面をデザインし、10周年の記念アイテムらしい特別感のある仕様に仕上げた。

B賞「フィギュアコレクション」は全9種で、ニック、ジュディのほか、クロウハウザー、フィニック、ゲイリー、フラッシュ、ガゼルら『ズートピア』の人気キャラクターたちを立体化。劇中衣装をまとった、それぞれの個性が楽しめるコレクションとなっている。

このほか、C賞「フェイスぬいぐるみマスコット」はニック、ジュディ、フィニック、フラッシュの全4種をラインアップ。バッグなどに付けて持ち歩ける、ふわふわした質感のマスコットに仕上げた。D賞「ポストカードブック」は全6種、E賞「カードホルダー&カードセット」は全7種で、描き下ろしデザイン「みんなでセルフィー!」を使用した限定アイテムも登場する。

さらに、F賞「ポスターコレクション」は全11種、G賞「フラットポーチ」は全7種、H賞「ラバーチャーム」は全7種を用意。作品の名場面やキャラクターデザインを、日常使いしやすいアイテムで楽しめる内容となっている。

また、同一店舗で「Happyくじ『ズートピア』10thアニバーサリー」を一度に4回購入するごとに、複数回購入特典として「オリジナルカード」を1枚プレゼントする。全20種で、なくなり次第終了。配布方法は店舗によって異なる。

(c) Disney