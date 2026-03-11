ウォルト･ディズニー･ジャパンは、ディズニー・アニメーション『ズートピア』映画公開10周年を祝して、3月4日より、「ズーっとニック –キツネに恋–」キャンペーンを実施する。

同キャンペーンでは、映画『ズートピア』に登場する、カッコよすぎるキツネ「ニック・ワイルド」のタキシード姿デザインのアイテムもラインナップに加わり、豊富な商品を展開する。X(旧Twitter)では、ニックの豪華グッズが当たるリポストキャンペーンも開催する。

ニックはディズニー映画『ズートピア』に登場する詐欺師のイケキツネで、「彼氏にしたいディズニーキャラNo.1」との呼び声も高いキャラクターだ。ずる賢いけれど、じつは優しくて頼りになるギャップが多くのファンを魅了している。大人気ニックのぬいぐるみが当たるリポストキャンペーンを実施する。また、「ズートピア2」OH MY CAFEでは、10 周年のお祝いとして、新メニューやグッズが登場する。

ニックの豪華グッズプレゼント X(旧Twitter)リポストキャンペーンの応募期間は、3月4日11:00 ～ 3月21日23:59。応募方法は、ディズニー・ショッピング公式Xアカウント(@disney_shopping)をフォローして、3月4日に投稿されるキャンペーン告知投稿をリポストすること。

当選者数は6人。参加条件は、ディズニー・ショッピング公式Xアカウント(@disney_shopping)のフォローおよび、キャンペーン告知投稿のリポスト。当選発表は、3月下旬(予定)に当選者へDMにてお知らせする。

1/1スケールぬいぐるみ ニック/タキシードは、1名に当たる。サイズは、横：約50cm 高さ：約120cm 奥行：約55cm。ニックの1/1スケールサイズのぬいぐるみ。ズートピア2に登場するタキシード姿の特別なニックとなっている。

こてっとぺったん BIGぬいぐるみ～ドレッシー～

こてっとぺったん BIGぬいぐるみ～ドレッシー～は5名にあたる。サイズは約32cm。首をこてっとかしげて、足をぺたんと広げたポーズが特徴の「こてっとぺったん」シリーズから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』に登場する衣装を着たニックのBIGぬいぐるみ。

また、ディズニー・アニメーション『ズートピア』映画公開10周年を記念して、「ズートピア」や「ズートピア2」に登場するカッコよすぎるキツネ「ニック・ワイルド」のグッズが多数登場している。いつも身に着けたくなるファッションやアクセサリー、日常使いできるホームアイテムなど、ニック推しの心をくすぐるグッズを豊富に展開している。

『ズートピア』 コレクション トートバッグ

『ズートピア』 コレクション トートバッグの価格は25,300円。

ズートピア2/ニック＆ジュディ＆ゲイリー/Tシャツ(PONEYCOMB TOKYO)の価格は、5,170円。

【Disney/ディズニー/ニック】マルチポーチ(4GEEKs by SPIRALGIRL)の価格は、3,850円。

DISNEY ディズニー ネクタイ ズートピア・ニック柄

DISNEY ディズニー ネクタイ ズートピア・ニック柄の価格は3,980円

ネックレス ズートピア 警察バッジ

ネックレス ズートピア 警察バッジの価格は22,000円。

Plate Necklace -Nick-

Plate Necklace -Nick-の価格は43,780円。

ニックシルエット ネックレス (※3/13発売)、ニックシルエット ソロピアス (※3/13発売)、ニック ソロピアス

ニックシルエット ネックレス (※3/13発売)の価格は22,000円。ニックシルエット ソロピアス (※3/13発売)の価格は14,300円。ニック ソロピアスの価格は14,300円。

晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cmの価格は5,500円。

選べる楽しさ! プリントがかわいい洗えるソフトスリッパ(選べるキャラクター)/ニック(ズートピア2)の価格は990円。

飾れるピンズ ズートピア ニック

飾れるピンズ ズートピア ニックの価格は1,980円。

CL ホールディングスの子会社であるエルティーアールが運営する「ズートピア2」OH MY CAFE にて、3月6日から、前作『ズートピア』の公開10周年をお祝いとして、新メニューやグッズが登場する。

10周年記念パフェや、表参道限定の「ジュディ」のにんじんペンをモチーフにしたサンドイッチ、「パウバート」をイメージしたパスタ、印象的なセリフの「やあども」をイメージしたドリンクなど、フォトジェニックなメニューを展開する。『ズートピア2』の名場面を切り取った、カフェオリジナルグッズとともに、『ズートピア』を振り返りながら特別な時間を楽しんでほしい。

開催場所と期間は以下の通り。■東京/表参道：OH MY CAFE(東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3 階)。開催期間は、2025年12月19日～2026年4月19日。■大阪/梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店(大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階)。開催期間は、2025年12月19日～2026年3月8日。■東京/渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店(東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 渋谷 地下2階)。開催期間は、2026年2月5日～2026 年3月15日。■愛知/名古屋：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店(愛知県名古屋市中村区平池町4 丁目60-12 グローバルゲート1 階)。開催期間は、2026年2月12日～2026年3月15日。

事前予約の予約開始は2月13日18:00～。対象期間は3月6日～4 月19日。予約金は、税込770 円 ※1申込につき、4席まで予約可。

アニバーサリー・ビッグドーナツパフェの価格は1,590円。

『ズートピア』公開10周年をお祝いする、インパクト抜群のスペシャルスイーツ。大きなチョコドーナツを大胆にトッピングした。グラスの中には爽やかなオレンジとクリーム、プレートにはニック＆ジュディのシルエットに、ブルーベリーやドーナツ型のシリアルを散りばめた。

ストローチャーム(ランダム5種)の価格は660円。すべてのドリンクメニューとセットで購入できる。1ドリンクにつき5点まで購入可能。

【オリジナルグッズ】

トートバッグ

トートバッグの価格は3,300円。他、ステッカー（ランダム10種）、ビッグ缶バッジ（ランダム5種）、額縁マグネット（ランダム7種）。

(C) Disney