サニーサイドアップは、現在公開中『ズートピア2』のHappyくじを12月19日より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売する。価格は1回790.90円、景品は全11等級＋Last賞。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページを確認のこと。

今回のHappyくじ『ズートピア2』の注目アイテムは、A賞 『ズートピア2』ポスターフィギュア。ティザーポスターを再現したニック&ジュディ、新キャラクターのゲイリーのフィギュア。最後のくじを引くと手に入れられるLast賞には、劇中のシーンを再現した「タキシード『ニック』 フィギュア」を用意。いずれも20cm超えのBIGサイズだ。

B賞〜D賞には、ニック&ジュディが劇中で着用しているアロハシャツやキャップといったファッションアイテム、今作の注目キャラクター・パウバートを立体化したF賞のラバーマスコットキーホルダーや、フォトプロップスにもなるE賞のアクリルスタンドプロップスなど、ファン心をくすぐるアイテムが揃う。

A賞：『ズートピア2』ポスターフィギュア【全1種】

ニック・ジュディ、ゲイリーが登場するティザーポスターを立体化。

B賞：アロハシャツ【全1種】

映画『ズートピア2』でニックが着⽤するアロハシャツがラインアップ。

C賞：バケットハット【全1種】

映画『ズートピア2』でニックが着⽤するバケットハットをモチーフにしたデザイン。

D賞：キャップ【全1種】

映画『ズートピア2』でジュディが着⽤するキャップをモチーフにしたデザイン。

E賞：トートバック【全2種】

ズートピアのキャラクターたちと一緒にお出かけ。新キャラ「ゲイリー」のカバンをイメージしたデザインも登場。

F賞：ラバーマスコットキーホルダー【全4種】

『ズートピア2』のキャラクターたちがデフォルメになって立体化。お気に入りのカバンなどにつけて、お出かけもワクワク。

G賞：アクリルスタンドプロップス【全6種】

フォトプロップスにして一緒に写真も撮れる、飾っても一緒に出かけても楽しいアクリルスタンド。

H賞：マルチケース【全7種】

小物入れにぴったりなマルチケース持ち運びに便利なカラビナ付き。

I賞：缶ミラー【全5種】

キャラクターたちと一緒に楽しく身だしなみチェック。

J賞：ジッパーバッグセット【全6種】

普段使いしやすい大・中・小サイズの3枚がセットになったジッパーバッグセット。

K賞：ステッカーセット【全8種】

1種につき5枚セット。話題のプリクラ風シールが登場。スマホの裏に挟むなど、さまざまな用途で楽しめる。

Last賞：タキシード『ニック』 フィギュア【全1種】

『ズートピア2』の劇中に登場するタキシード姿の『ニック』がフィギュアに。