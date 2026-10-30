WOWOWとWOWOW Leminoは30日、映像配信サービス「Lemino」の有料会員数が、同日時点で300万件を突破したと発表した。10月1日からWOWOWとNTTドコモによる共同事業として新たなスタートを切り、WOWOWオリジナルドラマや音楽ライブ、スポーツなどのコンテンツ拡充を進めている。

WOWOWとドコモが10月1日から共同事業を開始

Leminoは、2023年4月にNTTドコモの映像配信サービス「dTV」をリニューアルしてスタート。映画、ドラマ、アニメ、韓流・アジア作品、音楽、スポーツなど幅広いジャンルをそろえ、広告付き無料配信と定額制見放題を中心に展開してきた。

今年10月1日には、WOWOWとNTTドコモの共同事業として新たな体制に移行。WOWOWの連結子会社であるWOWOW Leminoが運営を担い、WOWOWのコンテンツプロデュース力と、ドコモの会員基盤やマーケティング資産を組み合わせ、国内最大級のエンターテインメントプラットフォームを目指している。

共同事業化に伴い、WOWOWオリジナルドラマをはじめ、音楽ライブやスポーツなど、WOWOWならではの人気コンテンツをLeminoへ順次投入し、ラインナップを拡充している。

また、今年2月からは、ドコモのモバイル料金プラン「ドコモ MAX」における「選べる特典」の1つとしても提供。今回発表された有料会員数300万件には、この特典を利用しているユーザーも含まれている。

「Leminoプレミアム」は月額1,540円から

Leminoでは、広告付きの無料コンテンツに加え、有料サービス「Leminoプレミアム」を提供。月額料金は、Web登録またはドコモショップでの契約が1,540円、App StoreまたはGoogle Play経由での契約が1,650円となっている。

初めてLeminoプレミアムに申し込む場合は、対象となる契約方法に限り、31日間の無料キャンペーンも実施している。