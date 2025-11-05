NTTドコモは11月4日、料金プラン「ドコモ MAX」および「ドコモ ポイ活 MAX」の特典対象サービスに、「Lemino」と「dアニメストア」を追加すると発表した。この2サービスに「DAZN for docomo」と「NBA docomo」を合わせた4サービスのうち、最大2サービスを追加料金なしで楽しめる「選べる特典」を2026年2月から提供する。

ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」および「ドコモ ポイ活 MAX」ではこれまで、「DAZN for docomo」や「NBA docomo」といったスポーツコンテンツを追加料金なしで利用できた。今回、映画やドラマなどが楽しめる「Lemino」と、アニメに特化した「dアニメストア」の2サービスを追加し、ユーザーの幅広い需要に応える。

ユーザーは対象となる4つの動画配信サービスのうち、最大2サービスを追加料金なしで利用可能。サービスは毎月切り替えて利用することもできる。

ドコモ MAXやドコモ ポイ活 MAXユーザー向けに、Leminoを契約している場合にはアーティストのライブチケット先行販売や限定イベントの実施、dアニメストアを契約している場合には「ANIMAX MUSIX」などの音楽イベントや大型アニメフェスへの抽選招待といった特典も提供される。