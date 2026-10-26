アニメ「怪獣８号」のシリーズ完結編が、『劇場版 怪獣８号』として2027年に公開されることが決定した。10月24日に東京・立川市で開催されたイベント「防衛隊ブートキャンプ in タチカワ」で発表され、スーパーティザービジュアルもお披露目された。

「怪獣８号」は、松本直也による同名マンガを原作とする怪獣バトルアクション。怪獣が日常的に発生する日本を舞台に、防衛隊への入隊を目指していた日比野カフカが、怪獣８号へと変身する力を得たことから始まる物語が描かれる。

イベントには、日比野カフカ／怪獣８号役の福西勝也、亜白ミナ役の瀬戸麻沙美、市川レノ役の加藤渉、四ノ宮キコル役のファイルーズあい、保科宗四郎役の河西健吾、古橋伊春役の新祐樹、鳴海弦役の内山昂輝、長谷川エイジ役の安元洋貴が登壇した。

劇場版では、進化した怪獣によって窮地に追い込まれる防衛隊や、四ノ宮功を取り込んだ怪獣９号の策略、怪獣８号として戦う覚悟を決めたカフカの最後の戦いが描かれるという。

公開されたスーパーティザービジュアルは、TVシリーズでも美術監督を務める木村真二による描き下ろし。正体不明の大型怪獣と崩壊した風景を通じ、怪獣が現れた世界を描写した。劇場スクリーンで展開する戦いを予感させるビジュアルとなっている。

カフカ役の福西は、劇場版でシリーズが完結することを受け、以下のようにコメントした。

カフカ/怪獣８号

福西勝也



「第1期・第2期の放送を経て、みなさんと共に楽しんできたアニメ『怪獣８号』。本作がついに2027年、劇場版をもって完結いたします！ 来年はわたしがカフカと同じ32歳になる年です。このタイミングで完結編を迎えられることに、運命を感じずにはいられません……！ 最後の最後まで、大好きな日比野カフカと怪獣８号と共に、愛するこの作品を全力で作り上げていきます。応援のほど、よろしくお願いします！！」

アニメ「怪獣８号」は、アニメーション制作をProduction I.G、怪獣デザイン＆ワークスをスタジオカラーが担当。第2期は各動画配信サービスで配信中だ。また、鳴海弦を主人公とするオリジナルショートアニメ「鳴海の平日」全4話も、YouTube「TOHO animation」チャンネルほかで配信されている。

(C)2027「劇場版 怪獣８号」製作委員会 (C)松本直也／集英社