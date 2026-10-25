「OMO7横浜(おも) by 星野リゾート」(神奈川県横浜市)は10月23日から、「全力野球応援ステイ」を実施する。

横浜は、スタジアムをはじめ多数のスポーツ観戦スポットが集まり、スポーツ・観戦文化が根付く街。同施設では、こうした横浜ならではのエリア特性を活かし、スポーツをきっかけに横浜を訪れ、街に滞在する楽しさを提案する。野球ファンはもちろん、普段観戦しない人も高揚感や感動を分かち合い、横浜の街へ繰り出したくなるような、新たな「スポーツツーリズム」の体験を目指し、同イベントを企画した。試合前の期待感から試合後の余韻まで、ホテル滞在を通してスポーツの熱気を楽しめるコンテンツを提案する。開催期間は2026年10月23日～11月1日。終了日は試合状況に応じて変動する。

「気分上々、ハマナイト エールver.」を開催

屋上「HAMAKAZEテラス」で開催する夜のイベント「気分上々、ハマナイト」が、この期間野球応援でさらに盛り上がる。HAMAKAZEテラス内に設置したスコアボードでリアルタイムで試合状況を更新し、会場全体を通して盛り上がりを体感できる。ドリンクやフードを提供する「HAMAKAZEキッチン」では、この期間限定でご当地のクラフトビール缶を販売する。1点入るごとにビールが100円引きになるなど、最後まで試合展開から目が離せない応援連動型企画「ベースボールビアファイト」を実施する。さらに、通常イベントで振る舞っている人気のポップコーンは、期間限定でナポリタン味と明太子味が登場し、試合の夜を一層盛り上げる。

野球応援コンテンツが「OMOベース」に登場

野球応援コンテンツイメージ

1階OMOベースには、応援の一体感を高めるを高める仕掛けとして、チームの勝利を祈願する必勝だるまや野球のフォトアイテムを用意する。 さらに、色鮮やかなバスソルトビュッフェも用意し、部屋でのバスタイムまで、一日中応援気分を満喫できる。

ご当地グルメを一度に味わえる「Wヌードルセット」が登場

2階「OMOダイニング」では、ご当地グルメを一度に味わえるセットメニュー「Wヌードルセット」(1,500円)を販売する。ナポリタンと豚骨ラーメンを組み合わせた、同イベント限定のボリューム満点なセットとなっている。期間中は営業時間を30分前倒ししてオープンするため、試合観戦前のエネルギー補給にもおすすめだという。

愛犬と一緒に野球応援気分「OMOドッグラウンジ」

OMOドッグラウンジ イメージ

愛犬と宿泊できる同施設だからこそ、愛犬家も一緒に盛り上がれる環境を整えた。「OMOドッグラウンジ」には、柔らかい野球バットや野球ボールなどのフォトアイテムを用意し、愛犬と一緒に野球応援気分を味わえる。さらに、天候を気にせず遊べる屋内ドッグランにはたくさんの野球ボールトイを散りばめ、愛犬もアクティブにスポーツ気分を楽しめる特別な空間を提供する。