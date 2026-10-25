「OMO(おも)by 星野リゾート」は2026年12月26日～2027年1月3日の期間、実家近くのOMOを拠点に帰省する宿泊者を対象に「OMO帰省パスポート」を全18施設で配布する。

本冊子は、2026年6月に開始した「ホテル帰省」の取り組みに対する宿泊者のニーズから着想を得て制作された。街を知り尽くしたスタッフ「OMOレンジャー」によるホテル帰省を満喫する為のガイドを集約し、OMOブランドのコンセプト「テンションあがる『街ナカ』ホテル」に基づき、「テンションあがる帰省」を演出する。冊子は無料で、各施設のフロントにて希望者に配布する。

「ローカルリズムナイト」に実家の家族も無料招待

OMO7大阪「PIKAPIKA 祭 NIGHT」

館内ではその街らしさを感じる空間や装飾、飲食とともに寛げる夜のイベント「ローカルリズムナイト」を開催している。通常は宿泊者限定のイベントだが、期間中に同パスポートを提示することで、宿泊者だけでなく、実家の家族もホテルに集い、一緒に参加することが可能。年末年始の夜にみんなで集い、特別な思い出を作れる。

家族で盛り上がる年末年始の「運試しサイコロ」

同パスポートを提示すると、家族で挑戦できるサイコロゲームに参加できる。見事に出目が揃った人には、OMOで使える宿泊券をはじめ、"ご近所さん"の商品やオリジナルグッズなどの景品が当たる。年末年始の運試しとして、家族でワクワク感を共有できる、年末年始限定のコンテンツ。

山田全自動氏とのコラボレーションも

OMOレンジャーが最新のおすすめスポットをガイド

ライブドアがマネジメントする公式ブロガーであり、SNS・ブログで活躍する山田全自動氏が描く、クスッと笑える「あるある」を交えながら、OMOレンジャーがホテル帰省を彩る体験を提案する。家族全員で気兼ねなく味わえる周辺飲食店の案内や気の利いた最新の土産の紹介に加え、照れて言い出せない集合写真も館内のベストスポットで撮影をサポート。お困りごとの解消を超えて、家族の思い出がさらに広がるテンションあがる帰省を叶える。同コラボレーションは、OMO帰省パスポートおよびOMO「ホテル帰省」特設Webサイトにて展開する。