サンリオは、ゲームブランド「Sanrio Games」の第1作目となる「サンリオ パーティランド」の発売および新TVCM放映開始に先駆け、発表会を開催した。会場には新TVCMに出演するなにわ男子の西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也の7人が登壇した。

新TVCM「みんなでパーティ」篇は、なにわ男子がサンリオキャラクターたちとゲームを楽しむ姿を描くもの。「みんなでやれば、もっとなかよく！」をコンセプトに、メンバー同士が笑い合いながら盛り上がる様子や、キャラクターたちと過ごす空気感を表現している。

イベントでは、ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロールも登場。3キャラクターの姿を見たなにわ男子は、「かわいい！むぎゅむぎゅしたい！癒される～！」と笑顔に。ハローキティは「ステキなホームパーティがあると聞いて、遊びに来ちゃいました！」、ポムポムプリンは「なにわ男子のみんなとのパーティ、楽しみにしてたんだ～！」、シナモロールは「みんなに会えて、と～ってもうれしい！」とそれぞれ挨拶。その後、なにわ男子はゲーム内のミニゲームを実際に体験した。

藤原、道枝、高橋、長尾の4人は、シナモロールが耳で投げるボールを打ち返す「シナモロールのホームランダービー」に挑戦。一斉にホームランを決める場面も見られた。長尾は「空振って悔しかったので、やりこんで上達させたいです」と笑顔でコメントした。

西畑、大西、大橋は、スティックを回してりんごの皮をむく「ハローキティのくるくるスピーディピーラー」をプレイ。3人は最も高いランクである「プラチナ」を獲得した。西畑は「どの年代の方も楽しめて、簡単だけど盛り上がる点がすごく楽しいゲームでした」と振り返った。

また、ゲーム内の「チームプリンとこっそりトッピングでちゅ」をモチーフに、7人が特製ケーキのデコレーションにも挑戦。ポムポムプリンが振り返った際には動きを止めながら、協力してトッピングを完成させた。

イベントの最後に大橋は、「『サンリオ パーティランド』は一人はもちろん、みんなでやったらこんなに盛り上がるので、ぜひご家族やお友達やたくさんの方と一緒にゲームしてくださると嬉しいです」と締めくくった。

「サンリオ パーティランド」は、サンリオキャラクターが登場する街を舞台に、ミニゲームやボードゲームを楽しめるパーティゲーム。45種類以上のオリジナルミニゲームと145以上のサンリオキャラクターを収録する。アバターの着せ替えやシール集め、魚釣りなどの要素も用意されている。

10月29日にNintendo Switch／Nintendo Switch 2向けに発売する。希望小売価格は6,380円。パッケージ版とダウンロード版を展開する。









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(c) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

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「サンリオ パーティランド」公式サイト

https://www.sanrio-games.jp/games/sanrio-party-land/