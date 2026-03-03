フジテレビ系お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:50～)が、2月23日に放送800回を達成した。生放送ならではの“予定不調和”な展開でお昼を明るくしているが、その中心にいるのがMCのハライチ(岩井勇気・澤部佑)と神田愛花だ。

今回、そんな3人に鼎談インタビューを実施。全3回の第2回は、番組スタートから4年経っての反響に加え、「仕事じゃない感覚」という番組へのささやかな要望が飛び出した――。

他番組で感じるファミリー感

――『ぽかぽか』の反響はスタート当初に比べてより感じるようになりましたか?

澤部：「見てます」は言っていただけるようになりましたね。特に地方とか行くとすごいです。旅行に行くと確実に言われますし、お正月とか「え? 今日『ぽかぽか』は?」っていうやりとりを何回するんだっていうぐらい(笑)

神田：澤部さん、いろんな番組のMCをされてるじゃないですか。『ぽかぽか』が一番言われますか?

澤部：うーん……

岩井：違うっぽいな(笑)

澤部：『相葉マナブ』かな(笑)

神田：(放送期間が)長いしね!(笑)

岩井：僕も地方行ったら言われますし、最近バーに行くんですけど、バーテンダーさんは見てる人多いですね。ちょうど起きるぐらいの時間なんでしょうね。夜職の方が見てるみたいですよ。

澤部：今キャバクラ行ったら、相当モテるかもなあ。ホストとかもすごいんじゃないですか?

岩井：「ぽかぽかコール」されるかもね(笑)

神田：私は土日にロケが多いんですけど、地方に行くとお車の中からお母さんが窓を開けて、お子さんと一緒に「ぽかぽか!」って言って走り去ってくださったりするんです。毎日出ることのすごみを、そういうところで感じますね。

――他の番組でレギュラーの方と会うと、「仲間がいる!」みたいな感覚になりますか?

澤部：それはあるかもしれないですね。

岩井：集まっちゃう時ありますもんね。ハライチがいて、(島崎)和歌子さんがいて、伊集院(光)さんがいて、「ぽかぽかじゃん!」みたいな時があります。

――年々ファミリー感が増しているという感じでしょうか。

神田：そうですね。伊集院さんって『ぽかぽか』だと優しいお父さんみたいな感じなんですけど、別の番組だと最後にスタジオに入られたり、前室の一番奥に座ったりしてすごい大物なんですよ。それで「わあ!」って思います。話しかけるには遠すぎる方になるから、「あ、そうだったよな」っていつもそこで再認識しますね。

スピリチュアルに左右されるMC

――神田さんは今年に入って前髪を作られていますが、心境の変化はあるのですか?

神田：島田秀平さんが「髪の毛を切ったほうが運気が上がる」とおっしゃっていたので、変えてみたんです。

澤部：スピ(リチュアル)に左右されて…。怖ろしいタレントですね(笑)

――少女感が出て、『ぽかぽか』では天真爛漫な感じが合ってる感じがしますけどね。

神田：本当ですか? ただ「表情が見えにくくなった」という指摘もあるので。

岩井：戻さないんですか?

神田：ここで戻したらいけない気がして。「やり続けなきゃ」っていうのも言われてるんで。

澤部：でも神田さん、変顔ってなったら躊躇なく前髪上げてやりますもんね。

神田：なるほど! 出してやればいいのか!