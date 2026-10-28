「このドラマをきっかけに、たくさんの方にこどもホスピスの存在を知っていただけたら嬉しいです」――本田響矢が主演するFODオリジナルドラマ『君がいちばんしたいこと』が、12月28日(20:00～)から独占配信される。本田の故郷・福井県を舞台に、病と闘う子どもたちとの交流を通して生きる希望を取り戻していく青年の物語で、新たなキャストとして成海璃子と牛山陽太の出演が発表された。

成海璃子、子どもたちに寄り添う看護師役で出演

本作は、フジテレビの動画配信サービス「FOD」と、エー・プラスが運営するドラマレーベル「FANFARE」が初めてタッグを組んで制作する完全オリジナルストーリー。

主人公は、社会から取り残されたような孤独を抱え、地元・福井で当てもなく日々を過ごしていた青年・畑井日向(本田)。ある夏の日、病を抱えながらも元気いっぱいに生きる9歳の少年・柳沢健太(牛山)と出会う。

健太とともに福井こどもホスピス「ライトハウス」を訪れた日向は、そこで働く看護師・宝生慶子(成海)と出会い、夏の間だけホスピスで働くことに。残された時間を家族や友人と全力で過ごし、笑顔を生み出そうとする子どもたちと心を通わせる中で、命の尊さや生きる意味に向き合っていく。

今回、出演が発表された成海が演じるのは、不器用ながらも子どもたちや家族に真摯に寄り添い、自身も葛藤を抱える看護師・慶子。

成海は「慶子は不器用ながらも目の前の一人一人とまっすぐに向き合い、何事にも一生懸命な人物です」と役柄を説明し、「こどもホスピスを舞台にした今作では、日々懸命に生きる子供たちやその家族の姿を通しそれぞれの命と向き合い、今を生きることの大切さを感じていただける作品になったと思います。ご覧になったみなさんの心に寄り添える作品になれば嬉しいです」とコメントした。

一方、物語の鍵を握る健太を演じる牛山は、約100人が参加したオーディションを勝ち抜いて抜てきされた。重い病気を抱えながらも明るく前向きに生きる小学3年生という役どころで、日向の人生を大きく変えていく。

牛山は「出演が決まったときは、こんなにたくさん出られるんだ! とうれしかったです」と喜びを語り、「健太の元気なところは自分と似ているけど、病気というところは自分と違うので、どう演じたらいいのか難しかったです」と撮影を振り返った。

さらに、「健太と日向の友情にも注目してほしいです。もし困っている人がいたら、このドラマを見て、少しでも自分の人生を変えるきっかけにしてほしいです」と呼びかけ、「友情のあかしはイカスミパスタだぜ!!」とメッセージを送っている。

本田響矢「こどもホスピスの存在を知っていただけたら」

主演の本田は、地元・福井県を舞台にした作品への出演について「今回のお話を聞いて、自分の地元である福井県を盛り上げたいという思いはずっとあったので、福井県を舞台に畑井日向という役を演じられることを心からうれしく思いました」と喜びを明かす。

さらに、「今作は、こどもホスピスを舞台にした物語です。子どもたちの笑顔や、まっすぐで素直な気持ちから貰えるエネルギーの力の凄さに、何度も感銘を受けました。このドラマをきっかけに、たくさんの方にこどもホスピスの存在を知っていただけたら嬉しいです」と作品に込めた思いを語った。

また、今回はFODプレミアムで楽しめる長編ドラマのヨコ画面版と、スマートフォンでの視聴に最適化したFOD SHORTのタテ画面版を同時展開。視聴するデバイスに合わせて異なる映像体験を提供する。

12月28日20時から、FODプレミアムでは全6話を一挙配信し、第1話と第2話は無料。FOD SHORTでも同日同時刻から一挙配信される。

【編集部MEMO】

成海璃子

1992年8月18日生まれ、神奈川県出身。俳優。ドラマ『瑠璃の島』で主演を務め、NHK連続テレビ小説『らんまん』、大河ドラマ『青天を衝け』などに出演。映画、ドラマ、舞台で幅広く活躍する。『君がいちばんしたいこと』では、こどもホスピスで働く看護師・宝生慶子役を演じる。

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