「まさかのもう第2弾が…! うれしすぎます!」――M!LKのリーダー・吉田仁人が喜びを語ったのは、2027年1月3日に日本テレビで放送される冠バラエティ番組『ザッツ M!LK』の正月特番。日本国民の代わりに本気で“恥”をかく5人が、新春から新たな企画に挑戦する。

M!LKの5人が新春から全力で“恥”をかく

『ザッツ M!LK』は、「失敗するのがこわい」「恥をかきたくない」という思いを抱く人が増えている現代社会で、M!LKの5人が日本国民の代わりに本気で“恥”をかき、笑いと勇気を届ける新感覚のスタジオバラエティ番組。

メンバーの人間性やセンス、常識、マナー、金銭感覚などが試されるシチュエーションが用意され、たとえカッコ悪い失敗をしても、全力で挑み続ける姿を届ける。

お正月特番では、新春にふさわしい華やかな企画を展開。今回もメンバーの素顔と新たな魅力を凝縮した内容になる。

放送決定を受け、リーダーの吉田は「まさかのもう第2弾が…! うれしすぎます! どんな企画になるのか今からわくわくしています」とコメント。

さらに、「バラエティでありながら『恥はかきたくない』というリアリティもあって、僕らはヒリヒリしながら挑んでいますので、観て楽しんでいただけたらうれしいです。新年第2弾も全力で頑張ります! ぜひご覧ください!」と意気込んでいる。

【編集部MEMO】

M!LK

2014年11月結成の5人組ダンスボーカルグループ。メンバーは佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人。2015年3月に「コーヒーが飲めません」でCDデビューし、2021年11月に「Ribbon」でメジャーデビュー。2025年には「イイじゃん」「好きすぎて滅!」などの楽曲が話題を集め、『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場。音楽活動に加え、俳優、バラエティなど幅広い分野で活躍している。

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