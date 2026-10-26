【2026年10月・11月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事では、セブン-イレブンから発売される新作スイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、旬の栗を使ったシュークリームや、まるでチーズケーキのような濃厚な味わいを楽しめるアイスなど、秋らしさを感じるスイーツが勢揃いしています。

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2026年10月・11月の新商品5品まとめ(10月26日～11月2日)

「ドバイチョコスタイルクレープ」(399円)

  • 「ドバイチョコスタイルクレープ」(399円)

    「ドバイチョコスタイルクレープ」(399円)

価格 : 399円
販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、中国、四国、九州、沖縄

ドバイ発祥のスイーツ「ドバイチョコレート」にインスパイヤされた商品。ザクザク食感と濃厚なピスタチオの風味を味わえるガナッシュを包んだクレープです。

「マロンもこ」(237円)

  • 「マロンもこ」(237円)

    「マロンもこ」(237円)

価格 : 237円
販売地域 : 北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州

もちっとした食感の生地に、焼き栗の香ばしい味わいを楽しめるマロンクリームを詰めたシュークリームです。

「明治 十勝チーズケーキサンド」(237円)

  • 「明治 十勝チーズケーキサンド」(237円)

    「明治 十勝チーズケーキサンド」(237円)

価格 : 237円
販売地域 : 全国

まるでチーズケーキのような、チーズが主役の贅沢サンドアイスです。

「三層仕立て チョコデニッシュドーナツ」(213円)

  • 「三層仕立て チョコデニッシュドーナツ」(213円)

    「三層仕立て チョコデニッシュドーナツ」(213円)

価格 : 213円
販売地域 : 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、九州

サクじゅわ食感のデニッシュ生地にチョコクリーム、チョココーチング、チョコクランチの複数のトッピングで手の込んだ仕立てのドーナツです。

「まぜまぜスイーツ ほうじ茶ラテ わらびもち入り」(429円)

  • 「まぜまぜスイーツ ほうじ茶ラテ わらびもち入り」(429円)

    「まぜまぜスイーツ ほうじ茶ラテ わらびもち入り」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、静岡県、近畿、中国、四国、九州

ストローで混ぜて楽しむ新感覚のスイーツ。ホイップクリームととろみのあるほうじ茶ミルク、ぷるぷる食感のほうじ茶わらび餅を組み合わせました。

まとめ

「ドバイチョコスタイルクレープ」と「三層仕立て チョコデニッシュドーナツ」は、ザクッとした食感と濃厚なチョコレートの味わいが楽しめる一品。また、今週は、マロンクリームを使用した「マロンもこ」や、ほうじ茶ミルクにほうじ茶わらび餅を組み合わせた「まぜまぜスイーツ ほうじ茶ラテ わらびもち入り」など、秋らしさを感じるスイーツも登場しています。

さらに、チーズケーキのような味わいが魅力の「明治 十勝チーズケーキサンド」など、寒くなるこれからの季節にぴったりなスイーツがそろっているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね!

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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