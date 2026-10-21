セブン‐イレブン・ジャパンは10月28日から、沖縄県を除く全国の店舗で「ラーメンフェア」を開催する。「中華蕎麦とみ田」「飯田商店」などの人気ラーメン店や「ラーメンWalker」が監修した新作ラーメン4品に加え、おむすびや惣菜などの関連商品も展開する。

「中華蕎麦とみ田監修 炒め野菜盛りつけ麺」(753円)は、店主が影響を受けた「大勝軒」のつけ麺を再現した商品。甘酢仕立ての醤油味のつけ汁に、ツルッとした喉ごしの麺を合わせた。麺とつけ汁の両方を温めて食べるスタイルで、10月27日から順次発売する。

同じく10月27日から発売する「飯田商店監修 飯田将太のチャーシュー麺」(699円)は、醤油のキレと節の風味を効かせたスープが特徴。プルッともちっとした食感の中太ちぢれ麺を組み合わせている。

10月28日からは、ラーメン専門メディア「ラーメンWalker」が監修した2品も登場する。

「ラーメンWalker監修 春木屋の皿中華そば」(645円)は、老舗ラーメン店「春木屋」の新ジャンル「皿中華そば」に注目した商品。少量の濃いめのスープと中太ちぢれ麺を混ぜて食べる仕立てで、千切り生姜や別添えのあらびき胡椒で味の変化を楽しめる。

「ラーメンWalker監修 博多豚骨×札幌味噌ラーメン」(626円)は、2つのご当地ラーメンを組み合わせた一杯。豚骨と味噌を合わせた濃厚なスープに博多豚骨の細麺を使用し、キクラゲや紅生姜、コーンなどをトッピングした。

このほか、「背脂チャーシューおむすび」(224円)、「ピリ辛ねぎメンマおむすび」(192円)、「ごま油香る中華くらげのサラダ」(278円)、「直火炙り焼豚と香ばし炒めのチャーハン」(496円)も10月27日から順次発売する。

新商品はいずれも沖縄県を除くエリアで展開するが、一部の惣菜やチャーハンは販売地域が限定される。店舗によって価格や取り扱い商品が異なる場合がある。