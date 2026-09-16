CHOCOLATE Inc.は、キャラクター・パペットスンスンの初となるガイドブック『パペットスンスン ガイドブック』を、ポプラ社より11月11日に発売することを発表した。

初のガイドブック! 内容は?

本書は、パペットの国〈トゥーホック〉に住む、6才の男の子「スンスン」とその仲間たちの日常を描いた作品「パペットスンスン」の初となるガイドブック。スンスンをはじめとするキャラクターたちの紹介、作品の舞台である〈トゥーホック〉に伝わる神話や地図など、本書初公開となる情報を多数収録。さらに、本書オリジナルのスンスン・ノンノン・ゾンゾン・ツクツク・ファンファンの撮りおろしグラビアページを掲載している。

また発売に先がけ、9月16日より楽天ブックスなど各種ネット書店でのオンライン予約販売を開始するとともに、書籍の発売を記念した限定アイテムの展開や、全国の書店12店舗でのポップアップ開催、本書販売書店での体験型イベントなど、さまざまな書店連動企画を順次実施することが決定した。

『パペットスンスン ガイドブック』概要

発売日：2026年11月11日(水)

発行：株式会社ポプラ社

価格：2,090円(税込)

予約サイト：楽天ブックス、Amazon、その他ネット書店

オンライン予約販売開始日：2026年9月16日(水)

『パペットスンスン ガイドブック』について

イントロダクション

「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉に住む、6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービーです。

表紙デザイン

作品をもっと知りたい方のために、初のガイドブック『パペットスンスン ガイドブック』は生まれました。

キャラクターたちのプロフィールをはじめ、作品の舞台である〈トゥーホック〉に伝わる神話や地図、住人たちの紹介まで、初公開の情報が多数。

さらに本書オリジナルの撮りおろしグラビアを収録しているほか、過去の作品や作中に登場したアイテムなども掲載。

「パペットスンスン」の世界を楽しめる一冊です。

目次

CHAPTER 1 PROFILE

CHAPTER 2 TOOHOCK

CHAPTER 3 MOVIES

CHAPTER 4 SONGS

CHAPTER 5 COMICS

内容(冒頭一部)

オンライン予約販売、書籍購入特典

9月16日からスタートするオンライン予約で、楽天ブックス、Amazon、その他ネット書店で予約をすると、書籍購入特典として「シートシール」が付属する。

楽天ブックスにて9月24日までに予約した場合は特典確約、以降は在庫がなくなり次第終了。また、その他ネット書店においては、予約開始以降、在庫がなくなり次第終了。

書籍オリジナルアイテム・イベント情報

書籍オリジナルアイテム

全国の書店など約600店舗にて、書籍発売を記念したオリジナルアイテムを展開する。

販売アイテム(一部)として、「ブックカバー」(1,760円)、「メガネケース(クロス付き)」(1,650円)、「シャカシャカキーホルダー」(1,540円)が公開された。

ノベルティ

また、アイテム取扱店舗にて『パペットスンスン ガイドブック』を購入した方に「“FUWAA”しおり」をプレゼントする。また、書店オリジナルアイテムを2,200円(税込)以上購入するとノベルティをプレゼントする。ノベルティの詳細情報につきましては、後日公開予定。

書店ポップアップ

全国の書店12店舗にて、上記に記載の書籍オリジナルアイテムに加え、書籍のアートを使用した新商品アイテムを展開するポップアップを同時開催する。会場や営業時間などの詳細情報は、後日公開する。

体験型イベント「Where’s SUNSUN?」

全国の未来屋書店195店舗にて、体験型イベント「Where’s SUNSUN?」を開催する。書店内を探索し、店内に隠れているスンスンを見つけてキーワードを集める体験型イベントで、すべてのキーワードを集めてスタッフに回答した方に、「表紙風ステッカー」をプレゼントする。さらに、未来屋書店にて対象の文庫本を購入した方に、「オリジナル文庫本ブックカバー」をプレゼントする。

開催期間：2026年11月11日(水)～ 11月29日(日)まで

会場：全国の未来屋書店195店舗

※各イベントや書籍購入特典のより詳細な情報につきましては、後日公開予定です。

※いずれの特典も数量限定のため、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※画像はイメージです。現物と色やデザインが異なる場合がございます。

※特典条件および内容は変更となる場合がございます。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee