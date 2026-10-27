ローソンエンタテインメントは、「EBiDANオンラインくじ vol.2」(1回800円)を10月26日13時より販売する。スターダストプロモーション所属のアーティストユニット・EBiDANの企画展「EBiDAN museum 2026」の未公開特別カットを使用したグッズを景品として展開する。

ローソンエンタテインメントは、「EBiDANオンラインくじ vol.2」を10月26日13時から11月2日23時59分まで販売する。

本商品は、スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成された大型アーティストユニット「EBiDAN」の企画展「EBiDAN museum 2026」で撮り下ろされた写真のうち、展示では公開されなかった特別カットを使用したオンラインくじである。

「EBiDAN museum 2026」は、“EBiDANの夏休み”をテーマに、東京・渋谷、愛知・名古屋、大阪・なんば、福岡・博多の全国4会場のhmv museumで開催された企画展。今回のオンラインくじでは、その企画展関連の撮り下ろしビジュアルを活用した景品がラインナップされる。

対象グループは、超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienel、iiONDOの全10グループ。それぞれグループ別のくじとして展開される。

「EBiDANオンラインくじ vol.2」概要

・商品名：「EBiDANオンラインくじ vol.2」

・対象グループ：超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienel、iiONDO

・販売期間：10月26日13時～11月2日23時59分

・価格：1回800円

・販売形式：オンラインくじ

・販売場所：専用購入ページ

景品ラインナップ

A賞からE賞までの景品を用意している。いずれも「EBiDAN museum 2026」の特別カットやグループビジュアルを使用したアイテムとなる。

A賞 ビジュアルクロスポスター

メンバー集合ビジュアルを使用した布製ポスター。インテリアとして飾ることができる仕様となっている。

B賞 デニム生地風ポーチ

各グループのロゴをデザインしたデニム生地風ポーチ。シンプルなデザインを採用している。

C賞 クリアコースター

透明素材を使用したコースター。グループごとに種類数が異なり、絵柄は選択できない。

D賞 スクエア缶バッジ＆ステッカーセット

スクエア型缶バッジとステッカーを組み合わせたセット。グループによって種類数が異なる。

E賞 フォトサイズカード2枚セット

コレクション向けのフォトサイズカード2枚セット。グループごとに複数デザインを展開する。

対象グループ

ラインナップ対象は以下の10グループ。

超特急

超特急

M!LK

SUPER★DRAGON

Sakurashimeji

Sakurashimeji

ONE N' ONLY

ONE N' ONLY

原因は自分にある。

BUDDiiS

BUDDiiS

ICEx

ICEx

Lienel

Lienel

iiONDO

iiONDO

購入方法や景品の詳細、注意事項などは、購入ページで確認できる。

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