10月も最終盤。10月21日には東京都心で30℃以上を観測し、統計開始以来、最も遅い真夏日になるなど不安定な天気が続いていますが、季節は確実に歩みを進めています。この時期ならではの食材を使ったフードに出会う機会もますます増えそうですね。

2026年10月・11月の新商品5選まとめ(10月27日〜11月2日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。麻辣湯風ごはんのお弁当、ツナ&ポテトをサンドしたビッグサイズの生コッペパン、甘辛唐揚げを乗せたマヨパスタサラダ、花椒香る旨辛担々麺のカップ麺、ハウス「フルーチェ イチゴ」の味わいを表現したバーアイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「麻辣湯風ごはん（麦入り）」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

麦入りの麻辣湯風ごはんのお弁当。平春雨やチンゲン菜、きくらげなどの具材と五香粉（ウーシャンフェン）、豆板醤、花椒などで麻辣湯の旨辛な味わいを表現したスープ風のあんかけで食べる仕立てです。

「大きな生コッペパン（ツナ&ポテト）」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

もちっとした大きな生コッペパンに、ツナサラダとポテトサラダをサンドした惣菜パンです。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「甘辛唐揚げマヨパスタサラダ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※九州地方は宮崎県、鹿児島県での取り扱いです。

甘辛い味付けのから揚げ、紫玉ねぎ、グリーンリーフ、マヨネーズをトッピングしたパスタサラダ。和風しょうがドレッシング付きです。なお、九州地方は宮崎県、鹿児島県での取り扱いです。

「花椒香る旨辛担々麺」(170円)

価格 : 170円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

本格的な味わいのカップ麺の旨辛担々麺。ごまの豊かな風味と花椒の華やかな香りが特徴の旨辛担々スープに、つるっとしたストレート麺がよく絡む仕立てです。

「井村屋 フルーチェアイスバーイチゴ」(218円)

価格 : 218円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ハウス食品「フルーチェ イチゴ」の味わいを表現したバーアイス。牛乳ベースのアイスにいちご果肉を混ぜ込むことで、まるで「フルーチェ」のような味わいといちごの食感を楽しめます。

※「フルーチェ」は、ハウス食品グループ本社の商標です。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

10月27日発売の新商品は、豆板醤、花椒などで麻辣湯の旨辛な味わいを表現した「麻辣湯風ごはん（麦入り）」、ツナサラダとポテトサラダをサンドした「大きな生コッペパン（ツナ&ポテト）、甘辛い味付けのから揚げをメインにトッピングした「甘辛唐揚げマヨパスタサラダ」など個性豊かなメニューが登場。

また、本格的な味わいの担々麺が手軽に味わえるカップ麺「花椒香る旨辛担々麺」や、まるでハウス「フルーチェ」のような味わいといちごの食感を楽しめる「井村屋 フルーチェアイスバーイチゴ」なども要チェックのアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用