【2026年10月・11月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 寒い季節にぴったりな豚しゃぶ鍋や、ラーメン情報紙「ラーメンWalker」が監修したミソラーメンなど、今週も注目の商品が目白押しです!

2026年10月・11月の新商品5品まとめ(10月27日〜11月2日)

  • 「セブンイレブン 2026年10月・11月の新商品」

    「セブンイレブン 2026年10月・11月の新商品」

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「鶏めし御飯幕の内」(645円)

  • 「鶏めし御飯幕の内」(645円)

    「鶏めし御飯幕の内」(645円)

価格 : 645円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

鶏めし御飯にヒレカツ、煮物、野菜かき揚げ、玉子焼きを組み合わせた、満足感のある幕の内弁当です。

「直火炙り焼豚と香ばし炒めのチャーハン」(496円)

  • 「直火炙り焼豚と香ばし炒めのチャーハン」(496円)

    「直火炙り焼豚と香ばし炒めのチャーハン」(496円)

価格 : 496円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、中国、四国

具材に焼豚、玉子、葱を加え、ラードで香ばしく炒めたチャーハンです。

「中華蕎麦とみ田監修 炒め野菜盛りつけ麺」(753円)

  • 「中華蕎麦とみ田監修 炒め野菜盛りつけ麺」(753円)

    「中華蕎麦とみ田監修 炒め野菜盛りつけ麺」(753円)

価格 : 753円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

「中華蕎麦とみ田」監修の温かい麺とつけ汁のつけ麺です。ツルッとしなやかな麺と野菜炒めを、後味のすっきりさが特徴の甘酢仕立ての醤油つけ汁でお召し上がりください。

「柚子とおだしでたべる野菜豚しゃぶ鍋」(559円)

  • 「柚子とおだしでたべる野菜豚しゃぶ鍋」(559円)

    「柚子とおだしでたべる野菜豚しゃぶ鍋」(559円)

価格 : 559円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、宮崎県、鹿児島県

シャキシャキ野菜を柚子とかつおぶしの効いたおだしで味わう豚しゃぶ鍋です。

「ラーメンWalker監修 博多豚骨×札幌味噌ラーメン」(626円)

  • 「ラーメンWalker監修 博多豚骨×札幌味噌ラーメン」(626円)

    「ラーメンWalker監修 博多豚骨×札幌味噌ラーメン」(626円)

価格 : 626円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

人気のご当地ラーメン「博多豚骨」と「札幌味噌」を合体させたラーメンWalker監修商品。
※10月28日以降順次発売

まとめ

千葉県松戸市にあるつけ麺の名店「中華蕎麦 とみ田」が監修した「炒め野菜盛りつけ麺」は、野菜炒めと醤油ベースのつけ汁でさっぱりと楽しめる、新感覚の一杯。ラーメンWalkerが監修した「博多豚骨×札幌味噌ラーメン」は、人気のご当地ラーメンを掛け合わせた、ラーメン専門メディアならではの商品です。

鶏めしにヒレカツや煮物など、多彩なおかずを詰め合わせた「鶏めし御飯幕の内」は、食べ応えも十分。さらに、ゆずの風味が効いた豚しゃぶ鍋など、寒い季節にぴったりの商品も登場しているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね!

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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