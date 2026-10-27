【10月27日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年10月の新商品5品まとめ(10月27日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

  • ローソン2026年10月の新商品まとめ

    ローソン2026年10月の新商品まとめ

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これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「1食分の野菜が摂れる スープチキンカレー」(599円)

  • 「1食分の野菜が摂れる スープチキンカレー」(599円)

    「1食分の野菜が摂れる スープチキンカレー」(599円)

価格 : 599円
エネルギー : 265kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※1日あたりの摂取量の目標350g以上(厚生労働省「健康日本21」＜第三次＞より)
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

スパイシーなスープに野菜とお肉、もち麦を加えた「1食分の野菜が摂れる スープチキンカレー」が登場です。1食分の野菜が手軽に美味しく摂れる、体に嬉しいヘルシーながらも食べ応えのある一品に仕上がっています。

「ドカ盛コンボ! デミカツカレーピラフ＆ナポリタン」(754円)

  • 「ドカ盛コンボ! デミカツカレーピラフ＆ナポリタン」(754円)

    「ドカ盛コンボ! デミカツカレーピラフ＆ナポリタン」(754円)

価格 : 754円
エネルギー : 1,023kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしいカレーピラフと昔ながらのナポリタンに、濃厚なデミグラスソースがたっぷりかかったトンカツを豪快に盛り付けた「ドカ盛コンボ! デミカツカレーピラフ＆ナポリタン」が登場。ごはんと麺を一度に楽む、ボリューム満点の夢の洋食セットメニューです。

「ごはん大盛! 鶏のから揚げ弁当」(745円)

  • 「ごはん大盛! 鶏のから揚げ弁当」(745円)

    「ごはん大盛! 鶏のから揚げ弁当」(745円)

価格 : 745円
エネルギー : 906kcal
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※関東地域のローソンのみのお取扱いとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

醤油と生姜の風味が効いた鶏のから揚げが4個も入った「ごはん大盛! 鶏のから揚げ弁当」が登場。から揚げの旨みでどんどんごはんが進む大盛りごはん仕上げの一品。ガッツリ食べたい時におすすめの定番お弁当です。

「香ばし炒めチャーハン＆鶏から」(697円)

  • 「香ばし炒めチャーハン＆鶏から」(697円)

    「香ばし炒めチャーハン＆鶏から」(697円)

価格 : 697円
エネルギー : 705kcal
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※関東地域のローソンのみのお取扱いとのこと
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

鉄鍋で香ばしく炒めたようなパラパラ食感と旨みが魅力のチャーハンに鶏のから揚げを合わせた「香ばし炒めチャーハン＆鶏から」が登場。中華の王道コンビを一度に味わえる、ランチや夕食にぴったりな食欲をそそるお弁当に仕上がっています。

「クラムポタージュ」(298円)

  • 「クラムポタージュ」(298円)

    「クラムポタージュ」(298円)

価格 : 298円
エネルギー : 202kcal
※北海道・東北地域のローソン、MACHI cafe+(マチカフェプラス)展開店舗のみのお取扱いとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

マチカフェこだわりのミルクで作る、魚介の旨みとコクを楽しむ「クラムポタージュ」が登場です。あさりなどの素材の味わいがギュッと詰まっており、肌寒い季節にホッと心と体を温めてくれる、濃厚でクリーミーな極上のスープに仕上がっています。

まとめ

10月27日発売の新商品は、「1食分の野菜が摂れる スープチキンカレー」や「ドカ盛コンボ! デミカツカレーピラフ＆ナポリタン」、「ごはん大盛! 鶏のから揚げ弁当」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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