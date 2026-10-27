八天堂は10月27日、ファミリーマート限定「冷やして食べる くりーむ大福 カスタード」(213円)を全国のファミリーマートで発売した。

「冷やして食べる くりーむ大福 カスタード」(213円)

「くりーむパン」「メロンパン」に続く新たなスイーツが登場

同社とファミリーマートとのコラボレーション商品は、2022年10月から「冷やして食べる とろけるくりーむパン」を発売以来、様々なフレーバーをシリーズ展開してきた。2024年には「メロンパン」を発売し、好評を受けて再販を重ねている。

「くりーむ大福」は、八天堂創業の原点の「和菓子」と、くりーむパンでおなじみの「カスタードクリーム」を掛け合わせた和スイーツとして、オンラインショップや一部店舗で好評を得ている。今回は、くりーむパン、メロンパンに次ぐスイーツとして、同じく"とろける"をテーマに、くりーむ大福がファミリーマート限定で登場する。

「冷やして食べる くりーむ大福 カスタード」(213円)パッケージイメージ

同商品は、もっちりとした食感の求肥で、なめらかでコクのあるカスタードクリームをたっぷり包んだ一品。一口食べると、カスタードのやさしい甘さが広がる。

「冷やして食べる くりーむ大福 カスタード」(213円)イメージ

「冷やして食べる とろけるくりーむパン」も販売中

ファミリーマートとのコラボレーション商品「冷やして食べる とろけるくりーむパン カスタード」(280円)も販売中。カスタードの卵のコクを感じながらも、あっさりシンプルな味わいに仕上げた。

また、9月29日から「冷やして食べる とろけるくりーむパン カフェオレ」も数量限定で販売している。