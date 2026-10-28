セブン - イレブンは10月27日、「セブンプレミアム ピーカンナッツショコラ」シリーズから、ショコラ、キャラメル、黒蜜きなこの3種を全国の店舗で順次発売する。価格はいずれも386.64円。

セブンプレミアム ピーカンナッツショコラ

渋みが少なく、あっさりとした味わいの中にコクを感じるピーカンナッツにキャンディコーティングを施し、外はカリッと、口の中でほろほろととける繊細な食感に仕上げたという。フレーバーごとに厳選素材を組み合わせ、ナッツの風味を引き立てている。

「セブンプレミアム ピーカンナッツショコラ」シリーズから、3種のフレーバーが登場

「セブンプレミアム ピーカンナッツショコラ ショコラ×ロレーヌ岩塩」(386.64円)は、カリッと香ばしいピーカンナッツをチョコレートとココアパウダーで包んだ一品。隠し味にロレーヌ産岩塩を使用し、チョコレートのまろやかさとナッツのうまみを引き立てている。

セブンプレミアム ピーカンナッツショコラ ショコラ×ロレーヌ岩塩 386.64円

「セブンプレミアム ピーカンナッツショコラ キャラメル×焦がしバター」(386.64円)は、キャラメルのやさしい甘さに、焦がしバターの芳醇なコクと香りをプラス。ナッツの香ばしさが重なり合う、濃厚な味わいに仕上げたという。

セブンプレミアム ピーカンナッツショコラ キャラメル×焦がしバター 386.64円

「セブンプレミアム ピーカンナッツショコラ 黒蜜きなこ×琉球和三盆」(386.64円)は、香ばしいきなこと深みのある黒蜜に、琉球和三盆を合わせた和風ショコラ。角のないやわらかな甘みがピーカンナッツを包み込む。