セブン - イレブン・ジャパンは10月20日から順次、「セブンプレミアム」の大判クッキーシリーズ全6品をリニューアル発売した。定番のチョコチップや宇治抹茶に加え、ラムレーズンやストロベリーなど新フレーバー4品が登場。

セブンプレミアム 大判クッキーシリーズ

ラムレーズンや塩バタースコッチなど新フレーバー4品

「セブンプレミアム ラム香る芳醇レーズン ラムレーズン＆チョコチップクッキー」(192.24円)は、芳醇なラムレーズンの風味と濃厚なチョコレートの風味が調和したクッキー。しっとりとした食感と深みのある味わいが楽しめるという。

「セブンプレミアム ラム香る芳醇レーズン ラムレーズン＆チョコチップクッキー」(192.24円)

「セブンプレミアム 塩バタースコッチ＆アーモンドクッキー」(192.24円)は、香ばしいアーモンドの食感と、バタースコッチのコクのある甘みが広がるクッキー。バタースコッチは、バターとブラウンシュガーを合わせて煮詰めたもの。

「セブンプレミアム あまおう苺のホワイトチョコチップ＆ストロベリークッキー」(192.24円)は、いちごの風味と甘酸っぱさが引き立つ一品。鮮やかな見た目も特徴で、ひと口ごとにフルーティーなおいしさが広がるという。

「セブンプレミアム しっとりチャンククッキー ホワイトチョコ＆クランベリー」(192.24円)は、ホワイトチョコチップの甘みと甘酸っぱいクランベリーを組み合わせたクッキー。東京都・神奈川県限定で販売する。

「セブンプレミアム しっとりチャンククッキー ホワイトチョコ＆クランベリー」(192.24円)

定番のチョコチップと宇治抹茶もリニューアル

「セブンプレミアム チョコチップ＆クッキー」(192.24円)は、定番の味わいとして親しまれているチョコチップクッキー。商品名とパッケージをリニューアルし、素材のおいしさをより分かりやすく表現したという。

「セブンプレミアム 宇治抹茶クッキー」(192.24円)は、宇治抹茶の上品な香りと豊かな旨味を堪能できるクッキー。抹茶本来の深い味わいはそのままに、商品名とパッケージをリニューアルした。