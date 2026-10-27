セブン‐イレブン・ジャパンは10月27日から、さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」が監修した冷凍スイーツ「セブンプレミアム 焼きいものクレープ」(321.84円)と「セブンプレミアム とろ生スイートポテト(2個入)」(429.84円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売している。

さつまいもが旬を迎える秋の季節に合わせ、専門店監修の本格的な冷凍スイーツ2商品が登場する。

焼きいものクレープは、ダイスカットの焼きいもを使用し、さつまいも本来のしっとり感と甘みを感じられる仕立て。焼きいもとともに、紫いもクリーム、ホイップクリーム、カスタードクリームの3種類のクリームを包み込んだ。さつまいもと紫いも、2つの風味を一度に味わえるだけでなく、色合いのコントラストも美しく、目でも楽しめる一品。

とろ生スイートポテトは、国産さつまいもを使用し、練乳や牛乳を加えてコク深く仕上げた"とろ生"食感のスイートポテト。スプーンがすっと入るなめらかな口当たりと、さつまいもの甘みを楽しめる。食べたい時にサッと取り出しやすい2個入り仕様。

いずれの商品も、10月27日から首都圏(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)、11月3日から首都圏を除く全国で順次発売する。