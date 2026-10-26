元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「遂に松井秀喜監督誕生! 巨人軍はどう変わるのか??」に出演。松井秀喜氏の巨人監督就任を受け、以前から感じていた指導者としての資質について語った。

“デーブ大久保”こと大久保博元氏

“デーブ大久保”こと大久保博元氏

デーブ大久保氏が松井秀喜氏を「すごい人だな」と思った出来事

大久保氏は「4年前に松井さんが来てくれて、東京ドームのロッカーで選手に挨拶したときも……原監督とも長嶋監督ともちょっと似てるなと思うのは、語りかけるんですね。『こうこうこうじゃないか。(自分は)こう思うんだけど』って」と、自身が巨人のコーチを務めていた時代を回想。

そして、「監督っていうのは通常、『こうこうこうで、こう思うんだ。こういうゲームプランを立てるぞ。こうやってやっていくぞ、こういう練習してくれ』って。これが僕のやり方。良くないですよね」と引き合いに出しながら、「(それに対して松井さんは)『俺はこう思ってんだけど、みんなはどうだ?』っていうメッセージですよね。というようなことをもうやってました。(それを見て)ゴジは普通に監督できるなって。すごい人だなって(思った)」と明かした。

続けて、大久保氏は「やっぱりヤンキースで若手を教えてるって本物だったなって。1年間通してのコーチ経験はないけれど、十分にああいうメッセージを」「『私はこう思うけど、どう?』っていう言い方ができてたんで、すごい人だなと思って見てましたけど」としみじみと語っていた。

【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。

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