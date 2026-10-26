元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「遂に松井秀喜監督誕生! 巨人軍はどう変わるのか??」に出演。松井秀喜氏の巨人監督就任を受け、以前から感じていた指導者としての資質について語った。

デーブ大久保氏が松井秀喜氏を「すごい人だな」と思った出来事

大久保氏は「4年前に松井さんが来てくれて、東京ドームのロッカーで選手に挨拶したときも……原監督とも長嶋監督ともちょっと似てるなと思うのは、語りかけるんですね。『こうこうこうじゃないか。(自分は)こう思うんだけど』って」と、自身が巨人のコーチを務めていた時代を回想。

そして、「監督っていうのは通常、『こうこうこうで、こう思うんだ。こういうゲームプランを立てるぞ。こうやってやっていくぞ、こういう練習してくれ』って。これが僕のやり方。良くないですよね」と引き合いに出しながら、「(それに対して松井さんは)『俺はこう思ってんだけど、みんなはどうだ?』っていうメッセージですよね。というようなことをもうやってました。(それを見て)ゴジは普通に監督できるなって。すごい人だなって(思った)」と明かした。

続けて、大久保氏は「やっぱりヤンキースで若手を教えてるって本物だったなって。1年間通してのコーチ経験はないけれど、十分にああいうメッセージを」「『私はこう思うけど、どう?』っていう言い方ができてたんで、すごい人だなと思って見てましたけど」としみじみと語っていた。