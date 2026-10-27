ピエトロは10月26日、サラダのおかわりを何度でも楽しめる「おかわりサラダ」を、全国のピエトロレストラン全店で開始した。

サラダを何度でもおかわり、好みの“推しドレ”探しも

「おかわりサラダ」は、サラダセットを注文すると、さまざまなドレッシングとともにサラダのおかわりを何度でも楽しめるサービス。これまで一部店舗で実施していたが、利用客からの好評を受け、全店に展開した。

注文すると、席に複数種類のピエトロドレッシングを用意。用意されたもの以外にも、気になるドレッシングがあれば追加で試すことができる。その日の気分に合わせて食べ比べながら、お気に入りの“推しドレ”を探せるという。

同社によると、利用客からは「いろいろなドレッシングを試せるのが楽しい」「サラダをたくさん食べられてうれしい」「こんなにたくさんのドレッシングがあることを知らなかった」といった声が寄せられている。

ピエトロの原点は、1980年に福岡・天神でオープンしたパスタレストラン「洋麺屋ピエトロ」。パスタがゆで上がるまでの間に提供していたサラダのドレッシングが評判となり、客の「分けてほしい」という声をきっかけに、現在の看板商品「ピエトロドレッシング 和風しょうゆ」が誕生した。