2026年10月発売予定のサンリオ関連カプセルトイをまとめてご紹介します。
今月は「ボンボンドロップミニチュアチャーム」の新作が登場するほか、 実写版ミニチュアチャーム、歯モチーフのぬいぐるみなどバラエティ豊かなラインアップが勢ぞろい。さらに、はぴだんぶいメッシュ巾着や赤ちゃんポムポムプリングッズなども登場します。
※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。
10月上旬発売（10月第1週～第2週）
サンリオキャラクターズ ボンボンドロップミニチュアチャーム2
「サンリオキャラクターズ ボンボンドロップミニチュアチャーム2」は、ボンボンドロップをモチーフにしたミニチュアチャーム。
- 発売時期：2026年10月第2週
- 価格：300円
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
サンリオキャラクターズ モノトーンマスコット
「サンリオキャラクターズ モノトーンマスコット」は、サンリオキャラクターズをモノトーンカラーでデザインしたマスコット。
- 発売時期：2026年10月第2週
- 価格：300円
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
サンリオキャラクターズ ふわふわめじるしアクセサリー ～Baby～
「サンリオキャラクターズ ふわふわめじるしアクセサリー ～Baby～」は、ベビー風デザインのふわふわなめじるしアクセサリー。
- 発売時期：2026年10月第2週
- 価格：300円
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)