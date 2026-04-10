大人気のボンボンドロップから、オリジナルのシェイカーチャームとめじるしチャームが作れちゃう「ボンボンドロップシェイカーキット」の第2弾が登場。4月下旬より順次発売されるそうです!

こちらが、「ボンボンドロップシェイカーキット」です。貼るだけで簡単にシェイカーチャームとめじるしチャームが作れちゃうキットで、シェイカーチャームは、中に入れるもので自分だけのオリジナルアイテムに。揺れるたびにシャカシャカ鳴って、何に付けてもかわいい!

また、めじるしチャームもぷっくりボンドロ仕様でとってもキュート。傘やポーチに付けて、みんなに見せびらかしたくなっちゃう可愛さです。

発売は4月下旬からなのですが、SNSでは「かわいい」「欲しかったので嬉しい」「贈り物にも最高ですね!4月下旬が待ち遠しい」と期待の声が。ゴールデンウィークに親子で作ってみるのも楽しいかも。気になる方は、チェックしてみてくださいね。